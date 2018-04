Costão do Santinho confirma participação na 30ª edição do Festuris

O resort que participa da feira há 20 anos, vem com novidades para os visitantes do evento

O Costão do Santinho Resort é mais um participante confirmado para a 30ª edição do Festuris Gramado, que ocorre de 08 a 11 de novembro deste ano no Centro de Conveções Serra Park, na Serra Gaúcha. De frente para a Praia do Santinho e junto à Mata Atlântica, o resort já escolhido por sete vezes como o melhor resort de praia do Brasil, pela revista Viagem.

“Há 20 anos o Costão do Santinho participa do Festuris por ser um evento chave na consolidação do relacionamento com o mercado, principalmente com os agentes de viagens do Rio Grande do Sul e do Sul do país. Um evento importante que fortalece o turismo na região e propício para estreitar relacionamento entre os stakeholders”, destaca Rubens Régis, diretor comercial do Costão do Santinho. Segundo Rubens, durante o evento serão apresentadas novidades do Costão para os participantes da feira, principalmente as programações temáticas de lazer para a alta temporada.

O resort foi premiado recentemente com o Certificado de Excelência e Traveller’s Choice do TripAdvisor. O Costão oferece centenas de atividades para todas as idades, além de restaurantes com gastronomia internacional e um dos melhores SPAs do Brasil. “Quando um turista procura pelos serviços de um resort, procura mais que alojamento e descanso, busca um “paraíso” para realizar e viver um sonho”, ressalta o diretor.

No Costão o turista vai encontrar restaurantes de gastronomia internacional, SPA, Golf, atividades para todas as faixas etárias, como sandboard, parque ecológico e caminhadas em meio à mata atlântica preservada, complexo esportivo e aquático com piscinas internas e externas aquecidas, infraestrutura completa de hospedagem. Tudo o que visitante precisa para relaxar e aproveitar o descanso em família junto à natureza.

Para Eduardo Zorzanello, diretor do Festuris, a presença do Costão do Santinho agrega valor ao palco de negócios do evento. “Temos um evento de 30 anos de tradição e que é reconhecido pelo trade como palco de negócios. Quando temos a participação de um expositor como o Costão do Santinho, o Feira mostra que é uma vitrine onde os negócios do turismo realmente acontecem, por isso marcas e destinos vem todo ano para a feira”Explicou Zorzanello.

