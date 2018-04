Governador dá posse ao novo secretário de Turismo, e reforça a importância do setor para a economia do Estado

Tufi Michreff Neto, assumiu oficialmente o cargo nesta segunda-feira (23), no auditório da SOL, em Florianópolis

O novo secretário de Turismo, Cultura e Esporte (SOL), Tufi Michreff Neto, assumiu oficialmente o cargo nesta segunda-feira, 23. A cerimônia realizada no auditório da SOL, em Florianópolis, contou com a presença do governador Eduardo Pinho Moreira, que assinou o termo de posse. O cargo era ocupado por Leonel Pavan, que ficou à frente da pasta por 15 meses. Eduardo Pinho Moreira ressaltou a importância do Turismo para o Estado, sendo responsável por 13% da movimentação econômica.

“O setor apresentou números extremamente positivos nessa temporada, gerando cerca de R$ 10,1 bilhões para a economia. É um momento especial. Precisamos desenvolver ainda mais este setor fundamental para o desenvolvimento, geração de empregos e renda. Temos que nos organizar, especialmente agora, que temos Vinicius Lummertz como ministro do Turismo e que conhece muito bem Santa Catarina. Vamos trabalhar em conjunto para promover ainda mais o Estado”, relatou o governador, ao lembrar que SC é considerado o melhor destino turístico do Brasil há 10 anos.

Ao agradecer a oportunidade de assumir a pasta, o secretário Tufi Michreff Neto disse que as prioridades serão definidas juntamente com os conselhos estaduais da Cultura, Turismo e Esporte. “Temos muitos desafios em um curto espaço de tempo, mas tenho a certeza que vamos conseguir desempenhar um excelente trabalho, com muito foco, empenho, otimizando recursos e executando o que o governador nos pede: fazer mais com menos”, disse.

O ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, que está em compromisso na Itália, enviou um vídeo parabenizando e desejando um bom trabalho ao novo secretário. “Tufi Michreff Neto trabalhou comigo na Embratur e realizou um ótimo trabalho. O Turismo deve ser prioridade para o desenvolvimento econômico e social do Brasil e deve ser ainda mais para o Estado mais turístico do país, que é Santa Catarina. Estaremos trabalhando juntos para alavancar ainda mais este setor”, afirmou.

Parcerias

O novo secretário informou ainda que, no esporte, por meio da Fesporte, vai fomentar os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina (Parajasc), Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti), Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc), Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc) e diversas outras ações. Na cultura, conforme ele, a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) tem papel fundamental no fortalecimento da área, na gestão de museus e no apoio às organizações governamentais e sociedade civil. “Hoje inicia a inscrição para o Prêmio Catarinense de Cinema, com recursos de R$ 8,4 milhões. Além disso, temos a missão de viabilizar o Edital Elizabete Anderle neste ano”, explicou.

No turismo, junto com a Santur, devem ser fortalecidas as ações de promoção das belezas de Santa Catarina, tanto na participação de feiras e eventos como na capacitação das 12 regiões turísticas, em parceria com o Ministério do Turismo.

Números

O secretário destacou que setor cresceu 6,7% em 2017 e abriu mais de mil novas vagas de emprego no período em Santa Catarina. Os dados de crescimento são da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e referem-se à evolução do volume de vendas do setor em relação aos 12 meses de 2016. O desempenho foi o terceiro melhor do país, atrás apenas de Goiás (11,1%) e de Pernambuco (8,2%). No mesmo período, o segmento no Brasil encolheu 6,5%.

