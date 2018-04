Ambulantes deixam restos de barracos nas praias

Só nas praias de Ingleses e Santinho foram mais de vinte barracos de madeira que foram simplesmente abandonados pelos donos

Com o fim oficial da temporada , no último feriado de Páscoa, não foram só as boas lembranças de mais um verão que ficaram para trás… muitos comerciantes, que tinham licença da prefeitura para trabalhar com barracas na faixa de areia, mais uma vez, descumpriram o que exige o edital: não deixar nenhum material na praia depois da temporada.

Só nas praias de Ingleses e Santinho foram mais de vinte barracos de madeira que foram simplesmente abandonados pelos donos. E isso gera uma série de problemas para os moradores e para o meio ambiente. As imagens mostram bem o perigo que esta situação irregular provoca. São pregos expostos, vidros e outros materiais cortantes em plena faixa de areia, que se transformam em verdadeiras armadilhas para os frequentadores dessas praias.

Depois da denúncia de moradores pelas redes sociais, o intendente da praia dos Ingleses, Gabriel Lemos, com o apoio da Comcap, fez uma limpeza geral para retirar os entulhos. Foi necessária uma retroescavadeira para conseguir desenterrar as estacas que foram fixadas na areia da praia do Santinho.

Lembrando que essas estruturas não são permitidas no edital, que prevê a instalação de barracas padronizadas e desmontáveis. De acordo com Gabriel Lemos, os donos das licenças dos pontos onde os barracos foram deixados na areia foram identificados pela Secretaria de Serviços Públicos, a SESP, e serão punidos pelas irregularidades. Os moradores e a natureza agradecem.

