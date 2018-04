Governador anuncia o novo Secretário de Turismo, Cultura e Esporte

O escolhido para ocupar a importante secretaria foi Tufi Michreff Neto, que bom trânsito junto ao ministro do Turismo, Vinícius Lummertz

O governador Eduardo Pinho Moreira definiu, na tarde desta segunda-feira, 16, o nome de Tufi Michreff Neto como o novo secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina. Junto com o anúncio, o governador e o novo secretário confirmaram a contrapartida do Estado para o prêmio catarinense de cinema 2018, no valor de R$ 3,5 milhões.

Para o governador, o setor do Turismo, que já representa cerca de 13% do PIB catarinense, é um dos potenciais econômicos de Santa Catarina, que tem contribuído de forma significativa com a arrecadação estadual. O perfil técnico de Michreff foi decisivo para a escolha do novo secretário. “Ele conhece os caminhos para acessar os recursos e tem proximidade com o ministro do Turismo, que também é catarinense. Teremos todas as condições de avançar e consolidar Santa Catarina no topo dos investimentos do setor”, destacou o governador Eduardo Pinho Moreira.

O novo secretário reconheceu que Santa Catarina se destaca na área do Turismo, Cultura e Esporte e disse que não medirá esforços para fomentar as ações neste setor. “Minha experiência me credencia a ocupar essa função com a certeza de que, ao lado do ministro Vinícius Lummertz, iremos trabalhar fortemente para o desenvolvimento do Turismo em Santa Catarina”. Além do Prêmio de Cinema catarinense, o novo secretário observou que o Estado tem ações emblemáticas para o fortalecimento do setor, como a conclusão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, entre outros eventos e ações importantes.

Perfil

Pós-graduado em Economia e Gestão, com foco em planejamento, orçamento e gestão pública, pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em Administração pela Faculdade Estácio de Sá de São José, em Santa Catarina, Tufi Michreff Neto foi diretor de Administração e Finanças da Embratur, de 2012 a 2017, foi também diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização (Conurb) de Joinville de 2009 a 2011. Durante quatro anos (2005 a 2009), Tufi esteve no Governo do Estado de Santa Catarina, ocupando cargos no Departamento de Transportes e Terminais da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Lá foi gerente de Administração e Recursos Humanos, diretor Administrativo e Financeiro, gerente de Administração, Finanças e Contabilidade e, por fim, diretor de Transportes.

Da redação: Francieli Dalpiaz/Secom