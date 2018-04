Festuris: meta é receber mais de 15 mil profissionais em Gramado/RS

Já são mais de 1.500 profissionais inscritos em um mês e dezenas de expositores confirmados para a 30ª edição

A 30ª edição do FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo, que ocorre de 08 a 11 de novembro de 2018, em Gramado/RS na Serra Gaúcha, além de comemorativa pelas 30 realizações ininterruptas, deve ser histórica pelo número recorde de profissionais e expositores participantes vindos de diversos países do mundo. Segundo a organização do evento, um mês após a abertura das inscrições, já ultrapassaram a marca de 1500 profissionais inscritos. Vale lembrar que o credenciamento que pode ser feito no site do Festuris é grátis para agentes de viagens. Estudantes e profissionais contam com tarifas reduzidas.

A feira, que em 2017 movimentou mais de 280 milhões de reais em geração de negócios, segundo dados da Universidade de Caxias do Sul (UCS), neste ano deverá contar com mais de 2 mil marcas nacionais e internacionais distribuídas em 22 mil metros quadrados, no Serra Park. Serão mais de 60 destinos e empresas do exterior, caravanas com profissionais compradores de países como EUA, Portugal, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Perú e Colômbia, além de todos os estados da federação e principais destinos e produtos turísticos do país representados.

Segmentação

O FESTURIS se destaca pela segmentação. Os expositores são distribuídos na feira de negócios de acordo com seu nicho de mercado como: Turismo de Luxo, Gastronomia, Internacionais, Turismo Cultural e Religioso, Espaço Acessível e Sustentável, Espaço de Inovação (que engloba tecnologia, corporativo e área de conteúdo), além de espaço de Parques e Entretenimento. Todos os profissionais visitantes podem agendar reuniões de negócios com os expositores e marcas participantes através de uma ferramenta própria oferecida pela feira que é o Bayers Club.

A fundadora e diretora do evento, Marta Rossi, destaca algumas ações planejadas para o ano. “Estamos preparando uma edição que será a maior de todos os tempos, para marcar as comemorações dos 30 anos da Rossi & Zorzanello e as 30 edições do FESTURIS. Todo mês apresentaremos novidades que servirão de atrativo para os milhares de profissionais que receberemos. Nossa meta é muita geração de muitos negócios entre os nossos expositores e profissionais participantes”, comenta a CEO.

Confira algumas marcas e destinos que já confirmaram participação e estarão em Gramado como expositores para o FESTURIS em novembro: África do Sul, Mônaco, Noruega, Rota da Bairrada (Portugal), Texas, Preferred, Turks & Caicos, RCD Hotels, Saint Martin, Kangaroo Tours, Unique, Hello Brazil, AM Resorts, One & Only e Benchmark Hotels & Resort, Laghetto Hotéis, Palm Beaches, Santa Mônica, Emirates, Gol, Avianca, Azul, LATAM, United, South African, Paraguai, Caminhos de Santiago, Argentina, Peru, México, Cuba, Uruguai, República Dominicana, Israel, Rio Grande do Sul (Estado Anfitrião), Foz do Iguaçu, AtuaSerra, Santuário Nacional de Aparecida, entre outros.

