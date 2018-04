Pintor é executado a tiros no Sítio de Baixo, em Ingleses

O crime ocorreu na Travessa Nildo Nepomuceno Fernandes, por volta das 15h desta terça

A polícia identificou no final da tarde de ontem (11), a vítima de homicídio ocorrido na Travessa Nildo Nepomuceno Fernandes, no Sítio de Baixo, em Ingleses. O homem foi identificado como Júnior Luis Janke Martins, de 26 anos. Segundo dados dos policiais do 21º Batalhão do Norte da Ilha e da Delegacia de Homicídios que atenderam a ocorrência, o crime ocorreu por volta das 15h quando o pintor se dirigia ao trabalho.

De acordo com testemunhas que presenciaram o assassinato, os disparos foram feitos pelo carona de um carro branco. Policiais recolheram no local 14 projéteis de calibre 9 mm. Na opinião do delegado da Homicídios Ênio de Oliveira Matos, o crime teve conotação de execução e será investigado pela equipe de investigação da delegacia. Com este caso, sobe para 47 o número de mortes violentas registradas na Capital este ano.

Viaturas da Polícia Militar e da Homicídios realizaram buscas pela região e isolaram o local do crime, enquanto peritos do Instituto Médico Legal (IML) realizaram levantamento do local em buscas de pistas e levar o corpo para ser necropsiado.

Da redação