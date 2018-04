Revezamento Volta à Ilha tem quatro bicampeonatos e quebra de recorde feminino

O clima foi de festa ao longo dos 140km de percurso da maior prova do gênero da América Latina

A 23ª edição do Revezamento Volta à Ilha reuniu quase quatro mil corredores no dia 7 deste mês. A largada da prova aconteceu às 4h15min, no Trapiche da Avenida Beira-mar Norte, no centro da Capital. Um dia de muito sol, poucas nuvens e temperatura máxima de 28°C castigou o corpo dos atletas, mas compensou os olhos com visuais incríveis das praias e trilhas de Florianópolis.

O clima era de festa nos 18 pontos de troca ao longo dos 140km do maior evento esportivo do gênero da América Latina. As equipes de apoio, amigos, familiares e espectadores acompanharam com gritos de torcida os atletas que enfrentaram o desafio em duplas e equipes de amadores e corredores de elite. Segundo Ernani de Souza, 42, foi graças a este incentivo que conseguiu superar todas as adversidades ao longo da prova para conquistar o bicampeonato junto ao parceiro Elson Alex Gracioli, 43, ambos da equipe gaúcha Companhia dos Cavalos.

“Eu fico até emocionado para falar, porque esse ano foi muito difícil para mim, por isso eu repito o que falei ano passado: essa vitória é da equipe”, diz Elson com a voz embargada e os olhos cheios de lágrima. Antes da largada ele levou um tombo machucando a perna e durante a corrida passou por um processo alérgico tendo de ser medicado para poder continuar a prova. Até metade da competição, a dupla estava 7min30seg abaixo do tempo recorde que a própria equipe conquistou no ano anterior, mas deste ponto para frente, por volta das 10h, o sol não deixou barato e a quebra não foi possível. Fechando a prova com o tempo oficial de 10h21min49seg, Elson e Ernani cruzam a linha de chegada 36min antes dos vice-campeões da equipe catarinense F3 Brasil. “Fizemos uma corrida bem equilibrada e a estratégia da equipe foi muito bem executava, mas o calor judiou e por isso não conseguimos conquistar o recorde, mas estamos de parabéns”, comemora Elson.

Entre as equipes, mais um bicampeonato. Dessa vez do octeto masculino também da Companhia dos Cavalos, que sagrou-se campeão geral com o surpreendente tempo de 8h34min07seg. “A prova foi sensacional esse ano, cada um deu o seu melhor e independente de quebra de recorde a gente veio para buscar o primeiro lugar”, conta Allison Rocha Peres, 28. “O trecho mais difícil para mim foi o da Base Aérea, porque estava muito quente naquele asfalto, mas eu estou muito feliz porque a Volta à Ilha é emocionante desde a largada até a chegada, uma prova muito bonita, uma prova destaque e a organização está de parabéns. É um privilégio correr essa prova”, completa com um sorriso no rosto.

O terceiro bicampeonato ficou com as três mulheres e os seis homens da CR Runners, de Curitiba-PR, que fechou a prova em 9h42min37seg. “Estava todo mundo muito bem preparado, a equipe trabalhou em grupo mesmo para obter este resultado nessa prova que é uma das mais importantes do Brasil”, fala Cristiano Ribeiro, 30, que participa da Volta à Ilha pelo sétimo ano consecutivo.

Gritos, choros e risadas. Cada uma das dez integrantes da equipe feminina Sede de Correr, de Cuiabá-MT, extravasou o sentimento de dever cumprido e superação a sua maneira. Elas terminaram a prova em 10h57min57seg, quebrando o recorde de 11h22min32seg conquistado pela equipe TPM, de São Paulo, em 2007. “Eu estou muito feliz com essa quebra de recorde porque não é fácil, gente. Estava muito vento e essa carcacinha aqui quase não aguenta”, brinca Nadir Sabino, 48, eleita por suas colegas a rainha da equipe.

“Eu gostei muito, porque eu pedi pra Deus pra não fazer frio e ele nos abençoou com esse calor maravilhoso de Cuiabrasa”, ri e finaliza com uma dica às mulheres: “Levantem do sofá! Arrumem um grupo de amigas e um profissional de educação física. Atividade física é maravilhoso!”.

Resultados finais

Equipe nº 2 – Companhia dos Cavalos (Porto Alegre-RS): 8h34min07seg

Mista

Equipe nº 18 – Milacki / CR Runners Brasil (Curitiba-PR): 9h42min37seg

Feminina

Equipe nº 53 – Sede de Correr (Cuiabá-MT): 10h57min57seg

Duplas

Equipe nº 530 – Companhia dos Cavalos (Porto Alegre-RS): 10h21min49seg

Veterana 40

Equipe nº 70 – Jacomar / JBA Imóveis (Curitiba-PR): 10h17min42seg

Veterana 50

Equipe nº 79 – Os Velhotes (São Paulo-SP): 10h09min03seg

Veterana 60

Equipe nº 83 – Chão de Aterro (São Pedro do Ivaí-PR): 12h20min30seg

Veterana Mista

Equipe nº 67 – ML Mix Run XP Investimentos (São Paulo-SP): 10h49min50seg

Mais resultados e recordes pode ser vistos no ecofloripa.com.br

Da redação: Danilo Caboclo/Grupo Six