Catarinense é o novo ministro do Turismo

O ex-presidente da Embratur, Vinicius Lummertz assumiu a pasta nesta terça (10), no Palácio do Planalto

Vinicius Lummertz Silva é o novo ministro do Turismo. Natural de Santa Catarina, Lummertz tem 57 anos e é formado em Ciências Políticas pela Universidade Americana de Paris, com cursos de gestão na Kennedy School, da Harvard University; no IMD de Lausanne, Suíça, e possui MBA-Executivo na Amana Key, em São Paulo. À frente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), desde junho de 2015, o executivo já atuou como secretário Nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, de setembro de 2012 a maio de 2015.

A posse de Vinicius Lummertz ocorreu esta terça, juntamente com outros ministros no Palácio do Planalto. Como presidente da Embratur, o novo ministro participou ativamente de um dos marcos para o turismo nacional: os Jogos Rio 2016. Também atuou junto ao ministro Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, e ao então ministro do Turismo, Marx Beltrão, na implementação do visto eletrônico para turistas norte-americanos, canadenses, japoneses e australianos.

Ainda no setor turístico, Vinicius Lummertz foi secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Florianópolis e Secretário de Estado de Articulação Internacional do Governo de Santa Catarina de janeiro de 2007 a dezembro de 2010. Ainda no ano de 2010, acumulou o cargo de Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo de Santa Catarina. Foi Diretor da Unisul, e membro da Reitoria da Universidade do Sul de Santa Catarina, de janeiro de 2002 a novembro de 2003; Diretor Técnico do Sebrae Nacional, janeiro de 1999 a dezembro de 2002 e Presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), de abril de 1997 a dezembro de 2000.

Da redação