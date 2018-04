Thermas Piratuba Park Hotel comemora 20 anos de fundação

Para comemorar a data, o hotel reuniu jornalistas, agentes de viagens e convidados que fazem parte da história do hotel

O Thermas Piratuba Park Hotel celebra neste ano, 20 anos de fundação. E para comemorar a data, o hotel que é considerado uma referência em hospedagem na região Oeste de Santa Catarina em um dos melhores paraísos de águas termais reuniu cerca de 130 convidados entre jornalistas, agentes de viagens e convidados para comemorar a data no último dia 3 de abril, em Piratuba.O evento marcou o lançamento da nova identidade visual do hotel, os novos pacotes do Inverno Termal e o audiovisual que apresentou toda a estrutura e serviços do Thermas Piratuba Park Hotel, além de promover a cidade.

Arquitetado em estilo germânico para difundir, retratar e resgatar a cultura e colonização do município, possui destaque para a gastronomia e a realização de festivais gastronômicos no Restaurante Espaço Jardim Gourmet, que valoriza os sabores regionais e também destaca pratos da cozinha internacional. O hotel possui ainda o Espaço Wellness, especial para relaxamento, cuidados com o corpo e a mente, além de atividades recreativas para crianças e adultos.

De acordo com Wilson Luiz Macedo, sócio proprietário do Thermas Piratuba Park Hotel, desde 1998 muitos foram os desafios, mas todo trabalho foi focado em satisfazer o cliente. “Nosso foco está em proporcionar uma experiência positiva de lazer, de férias ou de relaxamento. E estar envolvidos no fortalecimento do turismo regional. Este evento comemora todas nossas conquistas e agradece nossos parceiros e colaboradores que acreditam na nossa proposta e nos permitem dividir bons momentos juntos, disse Macedo”.

Os convidados puderam usufruir de uma programação especialmente preparada para o evento, que contou com uma visita guiada pelo hotel antes da solenidade comemorativa dos 20 do hotel, no Espaço Jardim Gourmet onde foi servido um jantar com cardápio especialmente elaborado pela chef Edilaine Carvalho. De quebra os convidados foram brindados com um show do representante da cidade e semifinalista do programa The Voice Kids da rede Globo, Luis Henrique Schultz, de 15 anos.

Os convidados do Thermas Piratuba Park Hotel, tiveram a oportunidade de realizar passeios pelos principais pontos turístico de Piratuba e participar de um passeio com uma centenária locomotiva Maria Fumaça, até a Cidade de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul.

O Thermas Piratuba Park Hotel está localizado a 100m da avenida principal do município e a 300 metros do Balneário Termas de Piratuba, na Rua Florianópolis, 88. Sua estrutura dispõe de duas piscinas internas com água aquecida e uma piscina externa com água em temperatura ambiente, 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com banheiras e sacadas com vista para a natureza.

Da redação