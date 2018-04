Programação ocorre sexta e sábado no Jurerê Open Shopping e domingo nos hotéis IL Campanario e Jurerê Beach Village

A Páscoa é uma das datas mais simbólicas e importantes para as famílias, que aproveitam para confraternizar e passar bons momentos juntas. E esta vivência pode ser ainda mais especial se for desfrutada num ambiente preparado para se compartilhar experiências e inspirar emoções.

Esta é a proposta de Jurerê Internacional, que oferece no feriadão de Páscoa uma programação temática para todas as idades, incluindo show musical, recreação para as crianças e teatro infantil (tudo com entrada gratuita) – além de gastronomia de alto padrão no almoço de domingo dos hotéis localizados no balneário.

Por ser uma data lúdica e mágica principalmente para as crianças, elas são o foco principal das atrações, que acontecerão no Jurerê Open Shopping. Na sexta-feira e no sábado haverá atividades recreativas das 14h às 18h, como pintura facial, escultura com balões, batata quente, caça aos ovos e tesouros (vouchers de lojas do shopping para troca de produtos), entre outras. As brincadeiras acontecem nas plataformas Zero e 1.

Ainda na sexta-feira, às 17h, a criançada poderá curtir o teatro infantil “Circomedia”, na plataforma 1. No sábado, no mesmo horário e local, será apresentado o espetáculo “O Palhaço e a Páscoa”. Na sequência, às 18h, a programação é voltada para o público mais adulto, que poderá curtir o show de música ao vivo “Gladys Regina Acústico”, que irá até às 20h, fechando a programação cultural e artística. Em caso de chuva, os eventos podem ser cancelados. Confira abaixo a programação

Sexta-feira

14h às 18h – *Atividades recreativas para as crianças. Local: plataformas Zero e 1

17h – Teatro Infantil – Apresentação da Peça “Circomedia”. Local: Plataforma 1

Sábado

14h às 18h – *Atividades recreativas para as crianças. Local: Plataformas Zero e 1

17h – Teatro Infantil – “O Palhaço e a Páscoa”. Local: Plataforma 1

18h – Open Sound com show musical “Gladys Regina Acústico”. Local: Plataforma 1

* Pintura facial temática de Páscoa, escultura com balões, batata quente, caça aos ovos (chocolates) e tesouro (vouchers de lojas para troca de produtos), apito supersônico, guarda do museu, pular corda, elefante colorido, ponte do Rio Vermelho, etc.

Almoço nos Hotéis

Brunch Especial de Páscoa – IL Campanário Villaggio Resort

Dia: 1º de abril

Horário: das 12h30min às 16h

Local: Restaurante La Fontana

Valor: R$ 71,00 (adulto). Crianças de 6 a 12 anos pagam meia

Informações e reservas: (49) 3261-6064 / comercial@jiah.com.br

Buffet especial de Páscoa – Jurerê Beach Village

Dia: 1º de abril

Horário: das 12h30min às 16h

Local: Restaurante Z’Perry

Valor: R$ 70,00 + 10%

Informações e reservas: (48) 3261-5435 / 3261-5100

Da redação: Viviane Araújo/Assessoria de Imprensa