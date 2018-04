Importantes marcas do segmento luxo já estão confirmadas para o Espaço Luxury

O Espaço deste ano contará com 10 lounges, 17 mesas de atendimento, Bistrô Bar e Garden Reception

Ainda estamos em março e algumas das principais marcas de luxo relacionadas ao mercado turístico mundial já estão confirmadas como expositoras do Espaço Luxury da 30ª edição do Festuris, que será realizado de 8 a 11 de novembro, no Centro de Eventos Serra Park, em Gramado na serra gaúcha. Esta será a terceira edição do espaço que foi sucesso em 2016 e 2017, e que é realizado dentro da mais efetiva feira de negócios turísticos da América Latina.

O espaço é um grande gerador de negócios no segmento e ponto de encontro entre marcas, destinos e empresas, além de centenas de compradores de vários países do planeta. As marcas que já garantiram participação para este ano são: Preferred, Turks & Caicos, RCD Hotels, Saint Martin, Kangaroo, Unique, Hello Brazil, AM Resorts, One & Only e Benchmark Hotels & Resort.

Novidades

O layout do Espaço Luxury da edição deste ano contará com 10 lounges, 17 mesas de atendimento, Bistrô Bar e Garden Reception. Tanto expositores como compradores participantes do espaço terão um programa exclusivo e agenda de reuniões obrigatórias por dois dias, além de eventos sociais fechados.

“Tamanho foi o sucesso do Espaço Luxury no ano passado que a aceitação e a procura está sendo grande já no início deste ano. O desejo de participar deste Espaço na feira se dá em função da qualidade do local, dos buyers, das diversidades e dos serviços exclusivos. O Espaço Luxury vai ser um sucesso em 2018. O conceito e a sofisticação deste Espaço Luxury agregam muito ao evento que é considerado o ponto de encontro de grandes marcas e importantes executivos transmitindo confiança e credibilidade para seus participantes”, destaca o CEO da Rossi & Zorzanello, Eduardo Zorzanello.

Em 2017 o espaço surpreendeu pela elegância e conforto dos ambientes de negócios, além de proporcionar encontros que resultaram em ótimas negociações para os participantes.

Vale lembrar que a 30ª edição do FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo, edição comemorativa especial, ocorre de 08 a 11 de novembro de 2018. As inscrições já estão abertas. Interessados em participar da agenda de reuniões do Espaço Luxury, que é exclusivo aos profissionais deste nicho de mercado, podem solicitar pelo e-mail: ianae@rossiezorzanello.com.br e tambem no site do evento: festurisgramado.com.

Da redação: Flávio Prestes/Imprensa Festuris