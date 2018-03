Ponte da Vargem Grande é liberada para o tráfego de veículos

As obras que estão parcialmente concluídas foram entregues a comunidade local nesta terça (13)

A nova ponte construída pela Prefeitura de Florianópolis na Estrada Cristovão Machado de Campos, principal via da Vargem Grande, que foi levada pelas águas durante as fortes chuvas do mês de janeiro, foi finalmente liberada para o tráfego de veículos na tarde desta terça-feira (13). A base e as galerias da estrutura estão prontas e seguras, mas ainda será preciso finalizar a obra com asfalto e iluminação nas próximas semanas. O serviço de recapeamento asfáltico será executado durante o dia e o trânsito será parcialmente interrompido em meia pista.

“Trabalhamos com eficiência para abrir essa passagem o mais rápido possível, já que muitas famílias dependem dessa ponte. Mais uma obra entregue com uma estrutura muito mais segura para a população”, acrescenta o Prefeito Gean Loureiro.

A nova estrutura da ponte da Vargem Grande tem 11,30 metros de extensão e 11 de largura, sendo sete metros de via e calçadas de 2 metros. Ao todo, a Prefeitura de Florianópolis vai reconstruir nove pontes que foram destruídas durante as chuvas de janeiro.

Da redação