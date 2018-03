Jornalistas da Abrajet-SC realizam encontro durante o Encatho & Exprotel 2018

Além dos catarinenses, presidente da entidade irá convidar jornalistas do Paraná e Rio Grande do Sul

O presidente da Abrajet-SC – Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, Evandro Novak, foi recebido, na manhã no início deste mês, na sede da ABIH-SC, pelo Conselheiro João Eduardo Amaral Moritz e pela Relações Públicas da entidade, Lara Perdigão. O objetivo do encontro foi acertar os detalhes do Encontro da Abrajet-SC, que acontece no segundo dia do evento, na parte da manhã.

Na oportunidade, Evandro apresentou o novo formato da entidade por ele comandada, os atuais associados, as necessidades e contrapartidas para que os mais de 20 veículos, em sua maioria do interior do Estado, possam realizar a cobertura da 31ª edição do evento, de 24 a 26 de julho, em Florianópolis.

Além dos veículos e jornalistas de Santa Catarina, Evandro Novak, prometeu realizar um contato pessoal com cada um dos presidentes das ABRAJET’s do Rio Grande do Sul e do Paraná. “Não será um encontro oficial, mas tentaremos reunir o maior número de jornalistas dos estados do Sul para conhecer o evento e divulgar tudo que vai acontecer”, afirmou ele.

Para a Relações Públicas da ABIH-SC, Lara Perdigão, a aproximação da entidade com as demais entidades do trade turístico é fundamental. “Estamos comemorando o resultado do esforço dos Estados do Sul para atrair mais turistas para nossa região. A imprensa é fundamental neste processo de levar informação de qualidade à toda comunidade. Além do turismo de outros locais do país, temos que lembrar que o turismo interno é muito importante”, afirmou.

O ex-presidente e atual membro do Conselho Consultivo da ABIH-SC, João Eduardo Amaral Moritz, também relembrou as muitas atividades em conjunto das duas entidades durante o seu mandato. “A ABIH-SC sempre tem um grande apoio da ABRAJET na divulgação de seus eventos. Temos certeza que este encontro e esta aproximação é benéfica para todos”, salientou Moritz.

Da redação: Vânia Monteiro/ABIH