Nova Petrópolis na Serra Gaúcha sediará 20ª edição do Chocofest

De 22 de março à 1ª de abril, o evento tomará as ruas da cidade e reunir mais de 100 mil turistas

A notícia que todos esperavam está confirmada: o Chocofest, maior evento de Páscoa do Brasil, está de volta. Em uma ação da Associação de Bandas e Conjuntos Musicais de Nova Petrópolis, com apoio da Prefeitura do município, o evento passa a integrar o calendário de eventos da cidade serrana. A confirmação do evento foi sacramentada no dia 16 deste mês, em ato que contou com a presença do secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do RS, Victor Hugo, do prefeito de Nova Petrópolis, Régis Luiz Hahn, secretários municipais, vereadores, empresários e imprensa.

Após cerca de um ano de tratativas com a Rossi & Zorzanello, fundadora e organizadora do evento, e que em 2018 completa 30 anos de atividades, houve um acordo para a realização do evento em Nova Petrópolis, de 22 de março a 1º de abril. Vale lembrar que em sua edição na cidade de Gramado, o evento contou com a presença de cerca de 400 mil visitantes que lotararam a rede hoteleira da Região das Hortênsias no fim de semana de Páscoa.

O Chocofest já teve edições em Canela, Gramado e agora chega a Nova Petrópolis para ser um marco para o setor de Turismo e Eventos da cidade, e deverá provocar um impacto econômico ainda difícil de calcular. Em um primeiro momento a Prefeitura de Nova Petrópolis espera receber para o Chocofest na Magia da Páscoa mais de 100 mil visitantes e ter a lotação da rede hoteleira para todo o período.

Para o prefeito de Nova Petrópolis, Régis Luiz Hahn, o Chocofest na Magia da Páscoa é uma grande conquista para o município. “Este é um evento consagrado e reconhecido a nível nacional e tem tudo para se tornar um marco na história de Nova Petrópolis. Nossa cidade vem se destacando no Turismo e o Chocofest vem para confirmar o esforço e o trabalho que estamos realizando nessa área”, destaca.

Já o secretário de Turismo, Paulo Roberto Staudt, um dos idealizadores da união fala que o Chocofest deverá ser um marco para a cidade. “Trabalhamos forte para trazer o evento e queremos que com a vinda do Chocofest para a Magia da Páscoa tenhamos um evento único e que impactará positivamente todos os setores de Nova Petrópolis e, principalmente, a economia e o Turismo”, disse ele.

Para Marta Rossi, uma das fundadoras da Rossi & Zorzanello, “nossa empresa comemora este ano 30 anos de atividades e realização de grandes eventos, o retorno do Chocofest e a realização da 20ª edição em Nova Petrópolis é uma ação também comemorativa. O Chocofest é um evento popular muito querido por todos. Agradecemos a parceria da comunidade, entidades e poder público de Nova Petrópolis”, enfatizou Marta.

“O retorno do evento é uma ação conjunta que impactará positivamente o Turismo e a Economia da cidade e de toda a Região das Hortênsias no período da Páscoa. A ludicidade do evento e sua característica popular unindo com as características culturais de Nova Petrópolis e também mantendo as atrações da Magia da Páscoa formatam um evento único para o estado”, analisa o diretor da Rossi & Zorzanello, Eduardo Zorzanello.

Formato e atrações

Na coletiva de imprensa foram anunciadas algumas atrações do evento que terá na decoração das ruas uma mescla da tradicional magia da Páscoa com os elementos Chocofest. Entre as atrações estão o Planeta das Guloseimas que será na Rua Coberta e terá feira, Vila de Açúcar, Pintura em Chocolate, Casa da Bruxa, Espaço do Coelho reciclador e Multi Palco. O tradicional Desfile de Páscoa do Chocofest deverá coloria as ruas da cidade, além de outras atrações como espetáculos teatrais, árvore da Páscoa Osterbaun: tradicional ação com envolvimento da comunidade que com ovos coloridos enfeita as árvores e muitas outras atrações. A programação completa deve ser anunciada em algumas semanas e o acesso de 95% dos atrativos será gratuito.

Nova Petrópolis é uma cidade encantadora por natureza, berço da colonização alemã no Sul do Brasil e que vem crescendo e investindo forte no Turismo e na realização de grandes eventos. Com excelentes opções nas áreas da gastronomia, rede hoteleira, além de empresas e marcas que ganham destaque nacional, a cidade investe forte no setor de Eventos. Alguns grandes cases da cidade são o Festival Internacional de Folclore, Festa do Figo, Festimalhas, Magia da Páscoa, entre outros.

Da redação: Flávio Prestes/Rossi & Zorzanello