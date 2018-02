Coronel Araújo Gomes é o novo comandante da Polícia Militar de SC

A posse ocorreu no Centro de ensino da PM com a presença do governador Pinho Moreira

O governador Eduardo Pinho Moreira deu posse, na manhã desta quinta-feira, 22, no Centro de Ensino da Polícia Militar de Santa Catarina, em Florianópolis, ao coronel PM Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, que assumiu o comando geral da instituição. Ao reforçar que Segurança Pública é uma das prioridades do Governo, Eduardo Pinho Moreira destacou a importância do trabalho dos policiais e falou que o desafio é tornar a polícia cada vez mais atuante e responsável. “Estamos renovando as energias, gerando esperança ao povo que não quer Santa Catarina ocupando posições desonrosas nos indicadores de Segurança Pública”, expressou.

Com foco na atuação forte da polícia, especialmente nos locais onde o crime provoca uma maior sensação de insegurança, o novo comandante afirmou que não irá faltar empenho e comprometimento para reduzir índices de violência em Santa Catarina. “Nossas ações serão sempre no princípio da cidadania, da legalidade. O trabalho nas ruas, com parcerias, é que vai trazer os resultados práticos na redução da criminalidade”, apontou Araújo Gomes.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Alceu de Oliveira Pinto, mencionou todo o efetivo policial militar para pedir união no trabalho de proteção dos catarinenses. “Façam pelo amor e honra que os motivaram a ingressar nesta carreira de missão tão nobre. Com união, profissionalismo e tecnologia vamos mostrar que a PM de Santa Catarina é a melhor polícia do Brasil”, discursou Oliveira Pinto. O secretário reiterou que o Estado será um facilitador da atuação policial no sentido de promover a melhor condição para o desempenho da missão, com investimentos em viaturas, equipamentos e tecnologia. “Somos todos responsáveis pela segurança: Estado, escola, comunidade e família. Juntos vamos vencer os desafios”, afirmou.

Ao deixar o comando geral da Polícia Militar, o coronel PM Paulo Henrique Hemm, que esteve à frente da instituição durante os últimos três anos, disse que cumpriu a missão doando o máximo de dedicação e responsabilidade. “Cheguei aqui há 38 anos e só posso agradecer por ter alcançado o lugar mais alto da minha carreira com trabalho e prestação de serviço para a sociedade catarinense”, salientou. No mesmo ato, foi empossado o novo subcomandante-geral, coronel PM Cláudio Roberto Koglin.

O novo comandante

Araújo Gomes é oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, tendo sido declarado aspirante a oficial em 27 de novembro de 1987 e promovido a coronel, o último posto da carreira dos oficiais de PM, em 31 de janeiro de 2016. Exerceu o cargo de subcomandante-geral desde 28 de abril de 2017 até a presente data.

Foi condecorado com os brasões de mérito pessoal, medalhas de mérito por tempo de serviço, do Proerd, do mérito da aviação e do mérito policial militar coronel Lopes Vieira.

Exerceu como principais funções a criação e comando do pelotão de paramédicos em Joinville, coordenou programas na área de atendimento pré-hospitalar, resgate veicular e combate à incêndio. Atuou na Defesa Civil catarinense e junto à terceira seção do Estado Maior-Geral. Desempenhou missões oficiais no governo federal, no Estado do Rio de Janeiro e no Pará, junto aos ministérios da Justiça e Integração Nacional. Participou da comitiva brasileira que definiu a estratégia internacional de redução de desastres (Marco de Hyogo) no fórum mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) no Japão e atua como pesquisador no Centro Universitário de Estudos sobre Desastres da UFSC. Comandou o 4º Batalhão de Polícia Militar, em Florianópolis, e a 11ª Região de Polícia Militar Aérea da Grande Florianópolis.

Operação simbólica

Um dos momentos mais emocionantes da solenidade de passagem de comando na Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira, 22, foi a operação simbólica de embarque nas viaturas. O ato finalizou o evento com os policiais que estavam no grupamento partindo imediatamente para missões de combate ao tráfico de drogas em comunidades de Florianópolis.

As viaturas e as sirenes foram ligadas ao mesmo tempo e os veículos deixaram o Centro de Ensino um a um, no que o novo comandante disse ser uma demonstração simbólica que revela muito sobre o que irá buscar na prática. “Estar mais presente nas comunidades e, como força de Estado, atuar como um pacificador social talvez sejam nossos grandes desafios. Assumo uma polícia jovem, tecnológica, operacional, renovada em seus valores e com o status de melhor polícia do Brasil”, destacou Araújo Gomes.

