Programa Mesa Brasil doa mais de mil toneladas de alimentos para famílias carentes da Grande Florianópolis

Em janeiro deste ano, o Programa Mesa Brasil completou um ano com a doação de 1,16 mil toneladas de alimentos para famílias carentes e instituições sociais da Grande Florianópolis. Frutas e verduras doadas pelos boxistas e produtores rurais das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa/SC) atendem, em média, 18 mil pessoas por mês.

A ação realizada em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), arrecada alimentos em perfeitas condições de consumo que são encaminhados para instituições sociais e famílias carentes. O Sesc mantém um espaço dentro da Ceasa para recolher e selecionar as frutas e verduras excedentes ou fora dos padrões de comercialização e atender as famílias carentes.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, o Mesa Brasil criou uma rede de solidariedade dentro da Ceasa/SC. “Estamos muito orgulhosos em fazer parte desse projeto, os boxistas e produtores vêm contribuindo de forma surpreendente, mudando a vida de milhares de pessoas na Grande Florianópolis”, comentou o secretário.

Já o diretor presidente da Ceasa/SC, Agostinho Pauli, ressalta que a parceria com o Mesa Brasil, além de ter como principal função a ação social de ajudar os mais necessitados, também contribui para diminuição do desperdício, evitando grandes quantidades de lixo orgânico, contribuindo até mesmo para a preservação do meio ambiente.

O Programa Mesa Brasil é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício, que acaba contribuindo para promoção da cidadania e melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza. Para mais informações sobre a doação de alimentos para famílias carentes e instituições sociais, faça contato com o Programa Mesa Brasil através do número: 0800-643 4363.

Da redação: Ana Ceron/Secretária de Agricultura