Thermas Piratuba Park Hotel comemora 20 anos de fundação

Um evento para comemorar a data vai reunir cerca de 130 convidados entre jornalistas, agentes de viagem e autoridades no dia 20 de fevereiro

Neste ano o Thermas Piratuba Park Hotel celebra 20 anos de fundação. O empreendimento é considerado uma referência em hospedagem na região Oeste de Santa Catarina em um dos melhores paraísos de águas termais. Arquitetado em estilo germânico para difundir, retratar e resgatar a cultura e colonização do município, possui destaque para a gastronomia e a realização de festivais gastronômicos no Restaurante Espaço Jardim Gourmet que valoriza os sabores regionais e também destacam pratos da cozinha internacional. O hotel possui ainda o Espaço Wellness, um espaço especial para relaxamento, cuidados com o corpo e a mente. Além de atividades recreativas para crianças e adultos.

De acordo com o sócio proprietário do Thermas Piratuba Park Hotel, Wilson Luiz Macedo, desde 1998 para cá muitos foram os desafios, mas todo trabalho foi em satisfazer o cliente. “Nosso foco está em proporcionar uma experiência positiva de lazer, de férias ou de relaxamento. E estar envolvidos no fortalecimento do turismo regional, enfatiza. Este evento comemora todas nossas conquistas e agradece nossos parceiros e colaboradores que acreditam na nossa proposta e nos permitem dividir bons momentos juntos”, explica Macedo.

Durante este mês de fevereiro, o Thermas Piratuba Park Hotel também contará com pacotes especiais, seja para quem busca relaxamento ou diversão, uma programação gastronômica especial, além do tradicional baile de máscaras, que neste mês de fevereiro completa 20 anos. Como presente um pacote com 4 diárias pensão completa + recreação com 50% de desconto. Para quem busca tranquilidade e integração com a natureza este é o lugar ideal. Para relaxar e apreciar as belas paisagens da sacada dos apartamentos, com conforto e diversas atividades e serviços a disposição.

Sobre o Thermas Piratuba Park Hotel – está localizado a 100m da avenida principal do município e a 300 metros do Parque de Água Termal, na Rua Florianópolis, 88. Sua estrutura dispõe de duas piscinas internas com água aquecida e uma piscina externa com água em temperatura ambiente, 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com banheiras e sacadas com vista para a natureza.

O Thermas Piratuba Park Hotel oferece recreação profissional para adultos e crianças. No Espaço Wellness, dispõe de saunas a vapor e seca, além de massagens. Possui ainda restaurante, coffee shop na área das piscinas com serviço de bebidas, lanches e porções, sala de TV e chimarrão, espaço para realização de eventos, play ground, sala de recreação infantil, wifi gratuito, serviços de lavanderia e estacionamento.

