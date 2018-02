Ponte de Ratones é liberada ao tráfego de veículos

A comunidade local passa a contar novamente com a ponte que foi derrubada pelas águas na enxurrada de janeiro

A nova ponte construída pela Prefeitura de Florianópolis na estrada Intendente Antônio Damasco, na principal via de Ratones, foi liberada para o tráfego de veículos na tarde desta quinta-feira (08). A estrutura anterior desabou durante a forte chuva que caiu no bairro no dia 11 de janeiro.

A base e as galerias da estrutura estão prontas e seguras, mas ainda será preciso finalizar a obra com asfalto e iluminação nas próximas semanas. O serviço de recapeamento asfáltico será executado durante o dia e o trânsito será parcialmente interrompido em meia pista. “É gratificante liberar a ponte em tempo recorde e apenas 20 dias depois que iniciamos as obras. A nossa equipe trabalhou dia e noite para dar a resposta que a população esperava. Agora, temos uma estrutura muito mais segura para a comunidade”, acrescenta o Prefeito Gean Loureiro.

A estrutura da nova ponte de Ratones foi projetada para suportar um peso de 45 toneladas e o modelo é o utilizado nas principais BRs do Brasil. Custou cerca de R$ 700 mil, menos do que a metade do que uma ponte comum com a mesma capacidade de resistência. Ao todo, a Prefeitura de Florianópolis vai reconstruir nove pontes que foram destruídas durante as chuvas do mês passado.

Da redação: Imprensa PMF