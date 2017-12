Operação Veraneio 2017/18 mobiliza mais de 10,5 mil profissionais de segurança

A operação abrange 61 municípios, sendo 29 balneários e 32 cidades com características turísticas

Para promover a segurança dos moradores e turistas de Santa Catarina, foi lançada no último dia 18, a Operação Veraneio edição 2017-2018. Organizada pelo Governo do Estado, esta é a maior ação integrada da segurança pública catarinense, com o envolvimento da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Geral de Perícias (IGP) e Departamento de Trânsito (Detran), e irá mobilizar 10.545 profissionais, entre policiais militares e civis, bombeiros militares e técnicos do IGP, com atuação no Litoral e Interior do Estado.

A Operação Veraneio 2017-2018 abrange 61 municípios, sendo 29 balneários e 32 cidades com características turísticas como estâncias hidrominerais, fronteiras, entre outros. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) projeta investimentos de R$ 33 milhões, valores utilizados no pagamento de diárias para os policiais transferidos de sua base para o Litoral, etapa alimentação e pagamento dos guarda-vidas civis.

“Santa Catarina promove este trabalho há muitos anos, e a cada nova edição ganhamos mais experiência, superamos desafios e promovemos a segurança de moradores e visitantes. Mais uma vez estamos prontos para, com muito profissionalismo de todas as equipes envolvidas, atender este período em que tanta gente escolhe estar em Santa Catarina”, avaliou Colombo, lembrando que as empresas Celesc e Casan também reforçam ações para o período.

O secretário de Estado da Segurança Pública, César Augusto Grubba, destacou a qualidade dos profissionais envolvidos. “Temos viaturas, temos equipamentos, temos os investimentos financeiros para as diárias, mas nosso grande diferencial são os profissionais que trabalham para promover a segurança nas diferentes regiões de Santa Catarina”, destacou. Também presente no lançamento, o secretário de Estado do Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, lembrou que investir em segurança pública é fundamental para manter o tradicional sucesso de Santa Catarina no cenário turístico durante as temporadas de verão.

Atendimento aos estrangeiros

Uma das novidades deste ano, é a participação de policiais argentinos, resultado de uma parceria entre Santa Catarina e a Província de Missiones, na Argentina. O representante da polícia argentina, comissário investigador Claudio Ludtke, explica que os profissionais argentinos atuarão no atendimento aos turistas que falam espanhol, dando suporte para eventuais ocorrências. Nesta edição, serão quatro policiais argentinos que falam espanhol e português, sendo dois atuando em Florianópolis e dois na região de Balneário Camboriú.

Proteção e inclusão social

O Corpo de Bombeiros Militar realiza monitoramento, orientação e salvamento em praias e balneários. Para isso, há um reforço nesses locais com efetivo próprio do Corpo Bombeiro Militar e com guarda-vidas civis, voluntários que são treinados e atuam temporariamente para execução das atividades, recebendo ajuda de custo. Nesta edição, atuarão temporariamente em Santa Catarina cerca de 1.500 guarda-vidas civis e que serão movimentados outros 200 Bombeiros Militares, para cumprimento das escalas em praias e balneários. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Onir Moccellin, lembra que a corporação também trabalha iniciativas como o Projeto Golfinho, para atividades educativas com crianças e adolescentes, e o Projeto Acessibilidade, que leva para as praias pessoas com dificuldades de locomoção. Na edição passada, o Projeto Golfinho formou 5.692 crianças e a meta agora é envolver 7 mil participantes. E o Projeto Acessibilidade busca superar os 810 atendimentos da edição anterior, com a meta de atingir marca de 1.000 atendimentos nesta temporada.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Henrique Hemm, explica que a corporação também estará com um reforço de efetivo ao longo da Operação Veraneio nas cinco regiões de concentração dos trabalhos da corporação. Haverá, ainda, envolvimento da Polícia Militar Rodoviária nas áreas mais críticas.

Já o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Nitz, lembra que além de reforço nas delegacias de polícia civil também haverá o constante apoio da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), das delegacias especializadas, da Academia de Polícia Civil (Acadepol) e da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. Também haverá reforço policial nas Delegacias de Atendimento ao Turista do Aeroporto Hercílio Luz e na Rodoviária Rita Maria.

Da redação: Alexandre Lenzi/Secom