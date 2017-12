Itajaí Sailing Team vence a 49ª Regata Volta à Ilha com o terceiro melhor tempo da história

A tripulação cruzou a linha de chegada no Forte Sant’Ana com o tempo de 9h21s

O que era para ser um dia de poucos ventos e muita dificuldade tornou-se em uma velejada histórica dentro das 49 edições da Regata Volta à Ilha, principal e mais tradicional etapa do calendário de vela oceânica de Santa Catarina. Com pouco mais de 9h21 a tripulação do Itajaí Sailing Team, barco modelo S40, cruzava a linha de chegada próximo ao Forte de Sant´Ana, com a belíssima Ponte Hercílio Luz recepcionando a equipe Fita Azul.

“Com certeza foi uma velejada muito especial. Nossa intenção era a tentativa de quebra de recorde, mas a gente sabia que a previsão não era favorável. No entanto, foi um dia perfeito, com um clima incrível e com condições bem acima da expectativa o que torna a regata ainda mais especial. Conseguimos concretizar um ano excelente, com ótimos resultados, formação de novos velejadores dentro do projeto e a certeza de que estaremos na raia em 2018”, comemorou o comandante Marcelo Gusmão, após a conquista do terceiro melhor tempo da história da competição.

Durante toda a regata o Itajaí Sailing Team se manteve na frente da flotilha acompanhado pelo Terroso. As duas embarcações montaram em primeiro ao final da Baía Sul e se alternaram na liderança. A grande dificuldade das duas tripulações viria mais à frente quando precisariam enfrentar a baixa profundidade, especialmente na Baía Norte. Os barcos possuem uma espécie de quilha embaixo e no caso dos dois barcos os chamados calados são grandes.

Liderando a regata até as milhas finais, o Terroso acabou abandonando a prova bem no final, sendo impossível atravessar a maré baixa da Baía Norte. O Itajaí Sailing Team conseguiu achar um rumo mais alto e por ter um calado um pouco menor conseguiu superar a adversidade para mais uma conquista na temporada. “Nós tínhamos uma dificuldade e para o nosso concorrente a dificuldade era um pouco maior, tanto que não deu certo para eles. Nós sabíamos dessa dificuldade e foi preciso arriscar”, completa Marcelo Gusmão. A equipe itajaiense foi a única a completar a regata abaixo das 10h, mostrando a qualidade da tripulação e do barco. Logo após veio o Catuana Kin, com 10h18.

Zeus Team domina na ORC e C30 e Bruxo vence na RGS

Campeão da Regata Volta à Ilha 2016, o Zeus Team deu mais uma aula de velejo durante a edição desse ano da competição. Com 10h25, a tripulação comandada por Inácio Vandresen conquistou os títulos na ORC e C30, superando inclusive o Catuana Kin no tempo corrigido e terminando 13 minutos à frente do Portobello, campeão das edições 2014 e 2015, também modelo C30.

Muito cobiçado pelos tripulantes o título da RGS Geral ficou com o veleiro Bruxo, do comandante Luiz Schaefer. Após tempo corrigido, a tripulação pode comemorar o título em terra à frente de Bom Abrigo, vice-campeã, e Ursa Maior, terceiro colocado, repetindo o resultado da RGS A. Entre os RGS Cruzeiro o título ficou com Zimbrox, enquanto na Bico de Proa A deu Kiron 4.

Regata Volta à Ilha do Largo e Ratones

Paralelo a Regata Volta à Ilha foi realizada neste sábado a Regata Volta à Ilha do Largo e Ratones para as embarcações das classes HPE-25, Bico de Proa B e Carmelitas. Com largada no mesmo horário e local, a disputa teve seu percurso na Baía Sul até a Ilha do Largo e na sequencia seguindo até Ratones, já no sentindo norte, com as embarcações montando a Ilha e retornando para a chegada.

Mais uma vez o Força 12, do Comandante Arno Juk, pode comemorar o título da regata. O veleiro da classe HPE-25 foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, à frente do Arretado. Na classe Bico de Proa B o título ficou com a embarcação Tigre II.

Campeões da 49ª Regata Volta à Ilha:

Fita Azul e IRC – Itajaí Sailing Team

ORC e C30 – Zeus Team

RGS Geral e RGS A – Bruxo

RGS Cruzeiro – Zimbrox

Bico de Proa A – Kiron 4

Campeões da Regata Volta à Ilha do Largo e Ratones:

HPE-25 – Força 12

Bico de Proa B – Tigre II

Da redação: Danilo Caboclo/SixComm/Especial