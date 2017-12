Brasil Atacadista inaugura loja com mais de 4mil m² em Ingleses

A abertura oficial da loja destinada a clientes de atacado e varejo será nesta quarta-feira, em Ingleses

O Brasil Atacadista inaugura nesta quarta-feira (6), no bairro Ingleses,a sua mais nova loja. O Grupo Mundial Mix, dono da marca, segue a tendência de unir as compras de atacado e varejo, o chamado atacarejo, com diferenciais nos produtos exclusivos e nas formas de pagamento. Voltada a comerciantes e ao público em geral, a loja está localizada na Rodovia Armando Calil Bulos (SC-403), nº 5.890,em uma área construída de aproximadamente 14 mil m², com até 400 vagas de estacionamento. A área de vendas possui mais de 4 mil m², onde estarão à venda mais de 8 mil itens. Os consumidores serão atendidos em 40 caixas, sendo 30 convencionais e 10 de autoatendimento. O horário especial de funcionamento será das 7 horas às 2 horas da manhã.

“Nossa forma de contribuir para o país sair da crise é investir e gerar empregos. Só nesta unidade de Florianópolis serão 400 novos empregos diretos”, explica Vidal Lohn Filho, diretor de Marketing e Expansão do Brasil Atacadista. “Levamos qualidade, economia e condições especiais de compra tanto para o consumidor individual que adquire poucos itens, quanto para o comerciante que precisa de grandes quantidades, ou seja, vendemos de uma unidade até uma carreta com produtos”, completa.

Além do cartão Brasil Atacadista, o pagamento pode ser feito com outros cartões de crédito, débito e alimentação. Vidal ressaltou as vantagens de compras em quantidade, tanto para os comerciantes, quanto para as pessoas que querem preços ainda mais compensadores. “Quanto mais o cliente comprar, mais ele vai obter descontos. Comprando em caixas, principalmente, teremos condições bem melhores que outros atacados e varejos, porém, para uma unidade o preço também será bem competitivo”, garantiu. O Brasil Atacadista possui ainda um serviço de televendas, em que os comerciantes têm atendimento diferenciado e negociações especiais.

A qualidade dos produtos é outro diferencial importante. A nova loja oferece cortes especiais de carne, produtos exclusivos, muitos importados, frutas, verduras e legumes selecionados, padaria no local e salgadinhos, além de encomendas de bolos e tortas.

A primeira unidade do Brasil Atacadista foi aberta em Biguaçu, em fevereiro. As próximas estão previstas para Palhoça, Rio do Sul e Balneário Camboriú.

Da redação: Cláudio Schuster/Assessoria de imprensa