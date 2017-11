Polícia Civil de Santa Catarina passa a contar com 195 novos policiais

Os novos policiais devem começar a atuar já na Operação Veraneio que inicia no mês que vem

O governador Raimundo Colombo, o vice Eduardo Pinho Moreira e o secretário de Segurança Pública, César Augusto Grubba, participaram na manhã desta segunda-feira, 27, em Florianópolis, da cerimônia de formatura no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, de uma nova turma de policiais civis do Estado que passa a contar com um reforço de mais 195 novos profissionais. São 138 agentes de Polícia Civil e 57 delegados.

Os profissionais irão atuar nas 30 delegacias regionais e nas diretorias de polícia, e em 15 dias, devem começam a trabalhar em suas lotações, visando o início da Operação Veraneio, no mês de dezembro. As cidades de Florianópolis, Joinville, Blumenau e Chapecó receberão um contingente maior em função da criminalidade nestes municípios. “Estamos ampliando a nossa estrutura, efetivos, tecnologia e equipamentos de investigação para que possamos aumentar cada vez mais a eficiência e os nossos resultados. Nos próximos dias, também serão incorporados mais quase mil novos policiais militares. Todo este trabalho será continuado por alguns anos, para que possamos enfrentar com mais rigor e força a questão da falta de segurança, que é uma ameaça a todos nós e se agrava a cada dia no Brasil inteiro”, disse o governador.

O secretário de Segurança Pública destacou que a luta cotidiana do enfrentamento ao crime e à violência deve se dar em todas as frentes de ataques possíveis, de forma integrada entre instituições, pessoas, tecnologia e inteligência. “Hoje é um dia muito importante. Os novos profissionais vêm para somar esforços, para fortalecer e engrandecer a instituição. Eles vão fazer a diferença em resultados e em serviços de excelência à população catarinense”, disse Grubba.

Desde 2011, foram efetivados pelo Governo do Estado 1.336 policiais civis. Com os 195 policiais que se formaram nesta segunda, a Polícia civil passa a contar com 3.282 policiais civis efetivos distribuídos nos cargos de delegados (442), agentes (2.248), escrivães (519) e psicólogos policiais (73).

Formação

Por cinco meses, os alunos passaram por treinamentos com aulas teóricas e práticas, distribuídas em 55 disciplinas, na Academia da Polícia Civil (Acadepol), em Florianópolis. Entre as disciplinas estão aulas específicas do cargo, como Investigação Criminal, Sobrevivência Policial, Tecnologias da Informação Policial, Direitos Humanos e Ética e Cidadania. O curso também comtemplou aulas de tiro e técnicas operacionais. Os novos profissionais ainda concluíram 160 horas de estágios em delegacias da Capital e cidades do interior. “São 195 novos profissionais que estão ingressando na Polícia Civil e que possuem toda a especialização possível. São verdadeiros especialistas em investigação, que irão contribuir muito com a segurança pública”, disse o diretor da Acadepol, delegado Laurito Akira Sato.

O delegado geral da Polícia Civil, Artur Nitz, lembrou que os novos profissionais passaram por um processo seletivo rigoroso. “Eles concluíram com méritos todas as etapas. Peço que utilizem suas habilidades e os ensinamentos recebidos, sempre pensando no bem-estar da sociedade. Sirvam a população com amor e carinho. Prestem um atendimento de qualidade e com prontidão”, afirmou..

Um dos delegados que acaba de se formar já tem em mente o dever e o caminho a ser traçado dentro da instituição. “Acredito que cada um de nós que se forma hoje saberá honrar e valorizar a Polícia Civil e proteger a sociedade catarinense”, afirmou Leonardo Ribeiro Zanbeli.

Da redação: João Carlos Mendonça e Elisabety Borghelotti /Secom