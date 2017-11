Chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes dão início ao Natal da Magia, na Capital

Evento reuniu cerca de duas mil pessoas no Largo da Catedral, no centro da Capital

Faltando pouco mais de um mês para o Natal, a CDL de Florianópolis, com apoio da Prefeitura Municipal, promoveu na noite desta terça-feira (21), no Largo da Catedral, a solenidade de abertura do Natal da Magia 2017. Nem o tempo instável atrapalhou a noite de festas, que reuniu cerca de duas mil pessoas que prestigiaram a chegada do Papai Noel e as apresentações de dança e coral infantil, além do acendimento das luzes da Cidade.

De acordo com Lidomar Bison, presidente da CDL de Florianópolis, o Natal é momento de celebrar e confraternizar com os familiares e os amigos. “Os festejos natalinos distribuídos pela cidade são para as pessoas comparecerem e aproveitarem esta época tão maravilhosa”, contou. Até o dia 23 de dezembro, a cidade receberá cerca de 50 atrações, que serão distribuídas pelo Centro, Norte da Ilha, Continente, Rio Tavares, Campeche, Lagoa da Conceição e Trindade.

Eduarda Caroline Balduino, de 27 anos e mora há oito na Capital, pela primeira vez levou a afilhada Amanda Santana Seffrin, de 6 anos, para ver a chegada do Papai Noel. Para ela, os eventos pela cidade são importantes para a família. “As apresentações emocionam a todos porque a magia do Natal é contagiante. É impagável ver o brilho nos olhos da minha afilhada”, parabenizou pelo espetáculo.

Chegada do Papai Noel

Sob os olhares atentos de crianças e adultos, o Papai Noel chegou às escadarias da Catedral Metropolitana para receber, simbolicamente, a chave da cidade, oficializando a abertura das comemorações natalinas na Capital. Ao público, o bom velhinho desejou um final de ano repleto de amor e felicidade e o tradicional Feliz Natal a todas as famílias.

Acendimento das Luzes

Ao anoitecer, o público fez a contagem regressiva para o acendimento das luzes de Natal. A Praça XV de Novembro, o prédio da Prefeitura e as decorações das ruas do centro e dos bairros da Cidade foram acessas, despertando e espalhando o espírito natalino por todos os cantos de Florianópolis.

Da redação: Mirian Morfim da Silva/Imprensa CDL Florianópolis