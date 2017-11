Prefeitura inicia trabalho de recuperação nas praias da Capital

Os trabalhos de limpeza e recuperação da orla iniciou na Praia dos Ingleses

A Prefeitura de Florianópolis iniciou nesta terça-feira (14) a limpeza das praias afetadas pela ressaca nos últimos meses. Cerca de R$ 1 milhão foram liberados pelo Ministério da Integração para a recuperação da orla de Ingleses, Canasvieiras, Brava, Caldeirão do Morro das Pedras e Matadeiro. Quatro empresas foram contratadas para auxiliar no trabalho, com prazo final estipulado para 15 de dezembro.

O prefeito Gean Loureiro, que acompanhou a mobilização das empresas na praia dos Ingleses, ressalta que o objetivo é dar conforto à população. “Estamos trabalhando também com melhorias de acessibilidade no acesso às praias, bem como na pavimentação das principais vias para receber tanto o nosso morador de Floripa quanto os turistas que querem aproveitar nosso belo litoral”, enfatiza.

De acordo com o diretor da Defesa Civil, Luiz Eduardo Machado, serão quatro frentes de trabalho, simultaneamente, que envolvem o reposicionamento e o restabelecimento da iluminação pública nas praias atingidas; a retirada de entulhos e a limpeza das faixas de areia em recuperação em Canasvieiras, Ingleses, Brava e Matadeiro; a estabilização de postos guarda-vidas em Canasvieiras, Brava e Matadeiro; bem como a de decks de acesso público, principalmente nos Ingleses. O município também vai recuperar os acessos às praias com recursos próprios.

