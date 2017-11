Pavan cobra mais investimentos no Turismo do Sul do país

O secretário foi um dos palestrantes do congresso do Festuris Gramado

O secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, defendeu no dia 10 deste mês, na abertura do congresso da Feira Internacional do Turismo (Festuris), em Gramado (RS), o fortalecimento da integração turística dos três estados do Sul e novos investimentos federais na campanha de divulgação do projeto “O Sul é Meu Destino”.

A palestra integrou um painel que também contou com a participação da secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Ministério do Turismo, Aparecida Maria Borges de Medeiros; do secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, Victor Hugo Alves da Silva; e do presidente da Abav/SC e secretário adjunto de Turismo de Florianópolis, Eduardo Loch.

A campanha do projeto O Sul é Meu Destino foi lançada no final de agosto em Santa Catarina pelo ministro do Turismo, Marx Beltrão. Na época, a divulgação colocou a região Sul a frente dos estados do Sudeste na preferência do turista nacional para a próxima temporada.

Na apresentação, o secretário Leonel Pavan ressaltou a importância do Sul do país para a economia nacional e destacou a série de atrações turísticas dos três estados; a privilegiada localização geográfica, entre o Mercosul e o Sudeste brasileiro; a infraestrutura aeroportuária e rodoviária, com oito aeroportos internacionais e rodovias que cruzam o Brasil; e as diversidades climáticas, com as quatro estações bem definidas, e culturais, formada pelas diferentes etnias que colonizaram a região. “A campanha do projeto O Sul é Meu Destino não pode parar. Hoje o Sul do país participa com 20% do PIB nacional e precisa ter esse retorno” argumentou.

Além do fortalecimento da divulgação turística da região Sul, Pavan defendeu uma agenda de trabalho conjunta dos três estados para 2018, a criação de novos produtos integrados para o mercado turístico e a formatação de pacotes conjuntos para venda em eventos nacionais e internacionais. “Somos unidos por natureza, agora precisamos fortalecer nosso turismo e crescermos juntos”, afirmou .

Da redação: Eduardo Correa/Secom