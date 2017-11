Lei que garante o sepultamento de animais domésticos em cemitérios municipais foi sancionada na Capital

A medida se destina prioritariamente a cães e gatos de estimação da família proprietária do jazigo

O Prefeito Gean Loureiro sancionou, na última semana, a lei que autoriza o sepultamento de animais domésticos em campas e jazigos localizados nos cemitérios públicos e privados de Florianópolis. A medida se destina prioritariamente a cães e gatos de estimação da família do concessionário da campa ou jazigo. A lei é complementar ao Projeto de Lei nº 1.685/2017 do vereador Tiago Silva e entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Para o vereador, os raros cemitérios e crematórios particulares destinados a animais domésticos cobram altíssimas taxas, inviabilizando a utilização pela maioria de seus donos. “Além disso, como os cães e gatos mantém estreitos vínculos afetivos com a família, quando um deles vem a falecer, além do sofrimento da perda, os donos em geral se desesperam sem saber onde enterrá-los”, completa.

O Prefeito Gean Loureiro salienta que além dos animais serem considerados membros da família, esta lei estimula o sepultamento adequado, o que sanitariamente é de grande valia. “A destinação incorreta do cadáver dos animais no meio ambiente pode acarretar proliferação de doenças e contaminação do lençol freático, sendo, por isso, necessário o correto sepultamento dos bichinhos”, salientou.

