Festuris deve superar 280 milhões de reais em geração de negócios

Este é o valor estimado da feira que neste ano teve um crescimento de 10% no número de expositores em relação a edição passada

Um evento que não se limita a reunir mais de 10 mil profissionais de Turismo de todo o mundo, além das principais marcas e destinos do planeta. O Festuris Gramado – Feira Internacional de Turismo é um verdadeiro canal para a geração de importantes negócios para a cadeia turística da América do Sul.

Em dois dias, a previsão para 2017 é que a 29ª edição do evento tenha mais de 280 milhões de reais em geração de negócios. Este número será apontado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), que fará a pesquisa de impacto econômico. O que já se sabe é que a feira terá um crescimento de área e de número de expositores que deve chegar aos 10% com relação ao ano anterior.

Segundo pesquisa da Faccat (Faculdades Integradas de Taquara), em 2016, o Festuris teve 253 milhões de reais em geração de negócios. O impacto desse número para a Região das Hortênsias foi uma injeção de 14 milhões de reais na economia local. “Nos últimos 29 anos sempre buscamos apontar as tendências do mercado e cada vez mais vamos potencializar este perfil de vanguarda que a feira conquistou. Nosso legado para o setor é o fortalecimento do Turismo e de nossos parceiros, promovendo a geração de negócios de forma contínua”, destaca a CEO do Festuris, Marta Rossi.

Para Eduardo Zorzanello, também CEO do Festuris, a Feira não é um evento de passagem, ela funciona desde a sua criação, como um propulsor dos negócios e fortalecimentos de marcas e dos agentes de viagens. “O visitante e o expositor pode esperar um Festuris 2017 repleto de novidades, com grandes negócios e uma oferta de conteúdo que terá impacto altamente positivo para os participantes”, afirmou Zorzanello.

O evento terá a Solenidade de Abertura na noite da próxima quinta-feira(09), no Palácio dos Festivais, com pelo menos 1500 convidados (empresários, autoridades, caravanas internacionais e imprensa) de vários países, e a presença confirmada do Ministro do Turismo Marx Beltrão e do governador do RS, José Ivo Sartori. A cerimônia terá as apresentações artísticas de Renato Borghetti, da cantora lírica Cristina Sorrentino e do Grupo de Violinos Suzuki de Gramado e Canela

Já nos dias 10 e 11 ocorre pela manhã o Congresso no Palácio dos Festivais, e na parte da tarde a Feira de Negócios no centro de eventos Serra Park, com mais de 2 mil marcas, 60 destinos internacionais e de todos os estados brasileiros, que estarão mostrando seus produtos para cerca de 10 mil profissionais do setor turístico brasileiro e internacional. A programação completa está disponível neste link.

Da redação: Flávio Prestes / Imprensa Festuris