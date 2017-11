Saúde e Segurança assinam termo para integrar serviço dos Bombeiros com Samu

Algumas mudanças já foram iniciadas e sistema deverá estar totalmente integrado em maio de 2018

As Secretarias de Estado da Saúde (SES) e da Segurança Pública (SSP) assinaram nesta segunda-feira, 30, o termo de Cooperação Técnica para compartilhamento da gestão do atendimento pré-hospitalar em Santa Catarina. Essa assinatura é para oficializar a integração dos serviços de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Algumas mudanças já iniciaram, mas o sistema deverá estar totalmente integrado em maio de 2018.

Todas as instituições que prestam o serviço de atendimento pré-hospitalar do estado atuarão de maneira integrada em prol da otimização de recursos e melhoria da qualidade dos atendimentos. Santa Catarina passa a ser o primeiro estado brasileiro a ter um modelo integrado e único no serviço pré-hospitalar de emergência.

O secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, parabenizou a todos os envolvidos. “Esse acordo assinado hoje servirá para dar o mais rápido socorro e adequado atendimento de saúde aos catarinenses”, comemorou Caropreso.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM Onir Mocellin, mencionou a importância da integração do serviço de atendimento pré-hospitalar como um modelo construído a muitas mãos. “Todos os gestores e profissionais que fazem o serviço no estado foram ouvidos, e, assim, resultou em um modelo único e inovador”, disse o comandante-geral.

Na ocasião, também ocorreu a formatura de 58 novos sargentos BM para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Depois do curso de formação de soldados, a formação de sargentos é o segundo curso na carreira de praças. Além da ascensão profissional, o curso tem a premissa de preparar e formar os alunos para as áreas de liderança e gerenciamento das atividades e rotinas profissionais.

