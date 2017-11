Contençao irregular de pedras em Ingleses é retirada

Moradores inconformados com a agressão ao meio ambiente acionaram a prefeitura e a Floram

Denúncias de moradores e frequentadores da praia dos Ingleses, no norte da Ilha que um hotel e um condomínio estavam construindo um enrocamento de pedras para combater a forte erosão na área levou os fiscais da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram) para averiguar o local. Segundo o superintendente Álvaro Augusto Casagrande, pode constatar as obras estavam sendo feitas de forma irregular e pode gerar uma multa de até R$ 1 milhão. Ainda de acordo com Casagrande, os trabalhos vinham sendo feitos há alguns dias sempre no período noturno.

Para o alívio de todos, a Floram através do diretor de fiscalização, Marcelo Silva, esteve no local para acompanhar de perto o trabalho de retirada das pedras que chegavam quase a interromper a caminhada de pedestres no local. Todo o custo do trabalho de remoção das pedras deverá correr por conta do condomínio e do hotel.

Já o chefe do departamento de Licenciamento Ambiental da Floram, Francisco Antônio da Silva Filho, afirmou que o meio ambiente pode sofre com a utilização de pedras para contenção. “O local não é um costão e sim uma área de vegetação de restinga e de dunas criando uma barreira natural de proteção natural do terreno. Como a ressaca foi muito forte, essa vegetação não conseguiu segurar a força das águas, mas fazer uma barreira de pedras não é o ideal para a meio ambiente”, explicou.

Silva lembrou ainda, que as praias atingidas pelas ressacas começarão a ser recuperadas na próxima semana quando termina o processo licitatório para liberação de R$ 956 mil que serão usados para recuperar as praias de Canasvieiras, Brava, Ingleses, Mole, Caldeirão e Armação, que receberão os serviços de limpeza dos locais, restauração de iluminação pública, passeios e guaritas de salva vidas.

Da redação