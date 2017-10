Secretário de Turismo de SC participará do Congresso do Festuris

Pavan irá apresentar aos participantes do congresso o projeto O Sul é o meu destino

O secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina, Leonel Pavan, confirmou presença no Congresso Festuris desta edição. Pavan estará realizando uma palestra no dia 10 de novembro, abordando o tema:: “O Sul é meu destino: A integração da região sul como produto único”.

O projeto foi lançado em Santa Catarina no dia 25 de agosto, juntamente com representantes dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. Leonel vai falar sobre a importância deste projeto que fomenta o turismo na região sul. “Essa proposta vai unir turisticamente Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná e, pela primeira vez, promover de forma integrada a região Sul do país. Desde o começo o ministro Marx Beltrão sempre foi muito receptivo e parceiro de nossas ideias” disse Pavam.

O secretário destacou ainda, que o Ministério está investindo R$ 5 milhões em mídia nos estados que respondem pela emissão de 70% dos visitantes. Segundo ele, o turismo representa hoje cerca de 12,5% do PIB de Santa Catarina. “Esta campanha, foi lançada na época em que os turistas decidem seus destinos de Verão, poderá incrementar ainda mais a economia catarinense. Com um cordão umbilical que nos aproxima e fortalece, SC, PR e RS têm potenciais únicos que oferecem muito além do turismo sazonal das praias ou da Serra”, explicou.

Pavan também irá falar sobre a importância do Festuris para o setor turístico. “Esta feira é muito importante para o mercado do Turismo. A realização de eventos de turismo de negócios é uma grande oportunidade para quem vende e para quem compra no setor. Santa Catarina acredita nesses eventos e faz questão de participar ativamente”, destaca.

O Congresso acontece no Palácio dos Festivais, nas manhãs dos dias 10 e 11 de novembro e é aberto ao público, sem cobrança de ingresso. Em 2017 o tema central será: “Conectando o Mundo: O Futuro Sustentável da Indústria Turística”. O Festuris – Feira Internacional de Turismo ocorre de 09 a 12 de novembro, em Gramado na Serra Gaúcha, e a Feira de Negócios vai ocupar 22 mil metros quadrados, no Serra Park.

Da redação: Flávio Prestes/imprensa Festuris