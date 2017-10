Claro investe em qualidade e confirma o 4,5G para Florianópolis até o final do ano

A empresa também lançou na capital catarinense novo modelo de loja com conceito inédito na cidade

Com investimentos constantes em sua rede móvel de última geração, a operadora Claro trabalha visando atender o crescimento da demanda por novos serviços em Santa Catarina. De janeiro a setembro deste ano, a operadora multiplicou por sete o número de municípios atendidos no Estado com sua cobertura de rede 4G. Atualmente, a Claro cobre 70% da população Catarinense e, até o final deste ano, tem projeção de elevar sua cobertura de quarta geração para 75% na região.

Pioneira na implantação de redes 4.5G no Brasil, a operadora está anunciando a ampliação da tecnologia em Florianópolis (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Luís (MA) e Campinas (SP), até o final do ano. O 4.5G, que já está disponível em Brasília, e será implantado gradativamente nestas praças, totalizando 11 cidades ainda em 2017.

No 4.5G, as velocidades médias de navegação chegam a ser até 10 vezes maiores do que o 4G convencional. Tecnicamente, a agregação de faixasdo 4,5G permite criar uma supervia de transmissão, para navegar com mais velocidade e transmitir mais informação. A transmissão entre a torre e o smartphone é feita utilizando 4 antenas de transmissão e 4 de recepção, enquanto que na maioria dos modelos disponíveis no mercado são utilizadas 2 antenas para transmissão e 2 para recepção. Além disso, o esquema avançado de modulação permite maior eficiência espectral, transmitindo mais bits de dados a cada tempo. Ou seja, permite que os dispositivos conectados transmitam um volume muito maior de dados simultaneamente.

Com esse anúncio, a Claro reforça a estratégia de investir em qualidade de rede e demostra que 4G mais rápido do Brasil está ainda mais rápido e chegando para mais brasileiros. “A Claro está fortemente voltada a entregar a melhor experiência de serviços aos seus clientes e para isso tem um plano robusto de investimento para modernização e expansão de sua rede”, afirma o CEO da operadora móvel, Paulo Cesar Teixeira. Além das expansões de cobertura, a operadora tem trabalhado para melhorar ainda mais experiência do consumidor diante da forte demanda. Em Florianópolis, a Claro é a empresa com o maior número de estações rádio base (ERB), que transmitem na tecnologia 4G, através de 111 estações de transmissão.

Expansão do 4G

A Claro está modernizando os sites existentes e ativando novas torres de transmissão, o que caracteriza a maior evolução da rede da operadora nos últimos anos. O esforço e o investimento garantem melhoria imediata na velocidade e qualidade de conexão do usuário, mesmo para quem ainda não tem um aparelho de última geração. Não por acaso, a operadora tem recebido diversas menções que comprovam que sua rede oferece o 4G mais rápido do país. A empresa também tem utilizado a nova faixa de frequência de 700 MHz nas cidades onde já se encontra liberada para uso pelas redes móveis.

A cobertura de rede 4G da Claro também tem evoluído nacionalmente. Até o final de 2017, a operadora terá modernizado em todo o Brasil mais de 9 mil sites, sendo 2 mil sites novos, implantados para melhorar ainda mais a cobertura e a qualidade da rede. “Se compararmos dezembro/2016 a dezembro/2017, a operadora terá ampliado em 231% os municípios que contam com a tecnologia de quarta geração”, explica Teixeira. Além disso, dados da consultoria Teleco mostram que, atualmente, a empresa atende cerca de 75% da população do país com o 4G. A Claro também lidera em indicadores de qualidade divulgados pela Anatel em 2017.

Experiência de compra

Com a meta de conquistar a liderança no segmento, a Claro também está investindo em um novo conceito de atendimento presencial, valorizando a experiência dos consumidores nas lojas da operadora. A nova loja segue a tendência convergente e foi pensada para garantir a interação e entretenimento, unindo tecnologia e inovação com as mais completas soluções de telecomunicações. O objetivo é proporcionar uma experiência mais agradável ao cliente em seus espaços internos, além de um atendimento dinâmico, realizado em diversos ambientes, adequados aos diferentes perfis de consumo.

Esse novo modelo de loja permite ao consumidor uma jornada mais eficiente por meio de espaços setorizados. A loja contará ainda com Wi-Fi gratuito, que possibilitará aos clientes experimentar no local todos os produtos e serviços disponíveis, tanto da Claro, quanto da NET. “Esse novo conceito de loja está diretamente associado as fortalezas da marca Claro e apresenta um novo modelo de interação e relacionamento da marca com os consumidores”, garante o executivo. O novo conceito de loja foi implantado inicialmente em São Paulo e agora está sendo lançado nas demais capitais. Até o final deste ano, a Claro tem o projeto de lançar mais de 150 lojas no país, seguindo esse mesmo padrão de experiência de compra.

Em Santa Catarina, a primeira loja própria com o novo conceito é a Loja Claro do Shopping Beiramar, inaugurada no dia 23 deste mês. Até o final do ano serão mais 6 lojas de Agentes Autorizados e em 2018 a previsão é de expansão do conceito para outras lojas próprias nos principais shoppings do Estado. Na nova loja, o consumidor poderá degustar os vários serviços digitais que a operadora oferece, como o Claro Música, com milhares de músicas disponíveis sem descontar da internet e o Claro Video, com catálogos com mais de 15 mil séries, filmes e desenhos, para assistir quando e onde quiser. A companhia ainda agrega outros serviços digitais, nos planos Controle e Pós-Pago, como o aplicativo Banca Digital, que reúne diversas revistas e jornais para toda família em um só lugar, para todos os gostos e idades, separado por categorias que facilitam a navegação.

Para o segmento Pós-pago ainda há mais serviços, como o Hero (um conjunto de ferramentas de segurança digital para deixar sua vida online livre de perigos e ameaças), o aplicativo Ensina (ferramenta que traz uma série de cursos sobre vários temas, como Culinária, Direito, Estilo de Vida e outros) e Clube Criar (aplicativo interativo onde a criança aprende brincando com jogos educativos). Todos esses serviços são potencializados pelo 4G mais rápido do Brasil.

Planos inovadores

A Claro tem buscado oferecer ao consumidor alternativas diferenciadas, com tecnologia cada vez mais eficiente. “Estamos assumindo uma posição mais incisiva em cada mercado, com ênfase muito forte na rede, em aspectos de qualidade, mas claramente seremos a operadora com a melhor proposta de serviço e valor do mercado. Lançamos um plano que transforma algo que era um dogma no setor, acabando com efeito clube, indo para o ilimitado. E vamos trazer outros passos na sequência nesse rumo da liderança”, afirma Paulo Cesar.

Como parte dessa estratégia a Claro lançou novos planos que permitem ao cliente ficar conectado com tudo o que importa, quando e onde quiser, sem surpresas na conta. O cliente escolhe sua franquia de internet que vai de 5GB a 25GB e fala ilimitado para qualquer operadora do Brasil. Além disso, o cliente ainda conta com uma ampla gama de serviços já incluídos no plano, como: Whatsapp à vontade, sem gastar a internet do plano; Claro Música; Claro Vídeo; além de aplicativos como o Banca Digital; Hero; Clube Criar; e o Ensina. Todos esses benefícios em planos com mensalidade a partir de R$99,99.

Clientes do ComboMulti, com TV, banda larga e telefonia fixa da NET, tem mais benefícios ainda, pois levam o dobro da internet contratada em casa e no celular. Os planos Claro Conta ainda oferecem benefícios incríveis para a aquisição de um smartphone novo, reunindo os mais recentes lançamentos do mercado.

No Controle, a Claro recentemente reformulou seu portfólio, oferecendo planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil, além de aumentar os pacotes de dados e incluir, gratuitamente, os serviços dos aplicativos Claro Música, Claro Vídeo e Banca Digital, com várias revistas e jornais online. Tudo isso mantendo o benefício de WhatsApp sem descontar da franquia de internet.

No Pré-Pago, a operadora lançou recentemente mais uma novidade no mercado, sendo a única operadora a oferecer ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil também nas ofertas semanais do pré. No Prezão Ilimitado da Claro, o cliente fala quanto e com quem quiser, tem 2GB de internet, Whatsapp à vontade, Claro Vídeo, Claro Música e Banca Digital, tudo por R$14,99 por semana. A promoção Prezão Muito Mais também continua vigente, que oferece tudo que o cliente deseja em uma única oferta: ligações ilimitadas para Claro, 100 minutos locais para outras operadoras, 1GB de internet e ainda WhatsApp à vontade dentro da franquia. Tudo isso por R$9,99 por 14 dias para Florianópolis e região (DDD 48).

Nova Assinatura

A Claro apresentou ao mercado na última semana seu novo posicionamento de marca: “Claro: Você merece o novo”. O conceito reforça o histórico de pioneirismo e inovação da marca, que tem papel de protagonista ao conectar pessoas com um mundo que muda aceleradamente através do digital e da mobilidade. O novo posicionamento materializa a busca de estar sempre à frente, inovando em tecnologia, serviços e experiências para atender um consumidor cada vez mais conectado.

“Temos o compromisso com o novo e com o nosso cliente. É uma vocação da Claro, já que a inovação sempre nos acompanha. Chegou a hora de dar um passo além e reconhecer que as pessoas querem e merecem mais: mais serviços, mais inovação, mais respeito e mais transparência. A Claro abraça o novo e assume o compromisso de levar sempre uma proposta de valor moderna e imbatível a seus clientes”, afirma o CEO da operadora.

Da redação