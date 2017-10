Trabalhos de transferência de carga da Hercílio Luz foram realizados com êxito

Até o momento já foram erguidos o equivalente a mil toneladas da estrutura da ponte

Os trabalhos de transferência de carga da Ponte Hercílio Luz da segunda noite de operação, em Florianópolis, foram executados, mais uma vez, com êxito, nesta terça-feira, 10, e madrugada de quarta, 11. Os serviços começaram às 23h45 e à 00h17 estavam finalizados com a elevação de 11 centímetros da estrutura. Na segunda-feira, 9, foram elevados 8,7 centímetros. Outras duas operações serão realizadas, na quinta, 12 e sexta-feira, 13.

Em fevereiro deste ano, foi feita a primeira etapa, quando foram içados 13 centímetros do vão. Ao todo, serão levantados 53 centímetros. Até o momento já foram erguidos o equivalente a mil toneladas. O procedimento é necessário para que o peso da obra original seja depositado gradativamente na estrutura provisória construída abaixo da ponte exclusivamente para a realização da restauração.

O presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra), Wanderley Agostini, explicou que antes do início dos trabalhos da noite, os engenheiros da empresa Teixeira Duarte, responsável pelas obras, apresentaram um documento com todas as análises das últimas 24 horas, autorizando a continuidade da transferência de carga. “Isso nos dá a segurança para prosseguir os trabalhos. Não houve nenhum problema na estrutura, tudo está ocorrendo conforme o planejado”, explicou.

O trabalho, que foi acompanhado pelos técnicos e engenheiros do Deinfra e da Teixeira Duarte, seguiu com um amplo monitoramento das reações da estrutura, assim como tensões das peças, reações internas e a acomodação da estrutura. O secretário de Comunicação, João Debiasi, também acompanhou os trabalhos. “A operação funcionou conforme o previsto no plano de contingência, na faixa verde, o que corresponde que a reação da estrutura está respondendo o esperado. Toda a equipe técnica está trabalhando e ciente da necessidade do permanente estado de vigilância e controle de todos os dados e reações vindo dos pontos de monitoramento, que estão instalados na ponte. Até o momento, as análises indicam sucesso nos trabalhos executados”, disse o engenheiro responsável pela fiscalização da obra, Wenceslau Diotallevy.

Próximos passos

Após concluídas as quatro novas operações de transferência de carga, será feito o trabalho de desmontagem da atual estrutura, que vai abranger a remoção dos cabos pendurais e das barras de olhal e o abaixamento do tabuleiro do vão central, para então trabalhar na montagem da nova estrutura. A previsão é que a desmontagem das barras de olhal ocorra já em novembro, o que vai transformar o visual do cartão postal catarinense.

Em seguida, serão realizados trabalhos intermediários e, então, a montagem da nova estrutura. A ponte receberá duas mil toneladas novas de metal, o que representa uma renovação de cerca de 40% da atual estrutura. Muitas das novas peças, fabricadas no Brasil e no exterior, já foram compradas e estão em depósitos no canteiro de obras. A conclusão da restauração está prevista para o final de 2018.

