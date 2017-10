Santa Catarina espera dois milhões de visitantes para as festas de outubro

As festas de outubro reúnem alemães, italianos, açorianos, austríacos, poloneses e preservam e difundem sua tradição na gastronomia e nas danças

Santa Catarina se transforma em um dos principais destinos turísticos do Brasil durante o mês de outubro, com as festas e eventos que comemoram as diferentes etnias que colonizaram o estado. São cardápios, bebidas, danças e músicas para todos os gostos. Dados da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) apontam que, anualmente, as festas de outubro movimentam cerca de dois milhões pessoas em SC, sendo que mais de um milhão são turistas.

“Santa Catarina vive um momento diferenciado no turismo. É grande o número de pessoas que buscam conhecer as nossas regiões. E agora, com as festas de outubro, devemos receber um volume recorde de visitantes, entre moradores do estado e de fora. Será um movimento extraordinário e que vai refletir na economia. O Governo do Estado, busca mostrar aos visitantes que Santa Catarina tem boa infraestrutura e muitas belezas, além de oferecer toda segurança, tranquilidade e conforto necessários”, disse o secretário do Turismo, Cultura e Esportes, Leonel Pavan.

As festas de outubro reúnem alemães, italianos, açorianos, austríacos, poloneses e tantos outros povos que preservam e difundem sua tradição na gastronomia, nas danças, na música, nas vestimentas e no idioma. Em Blumenau, a Oktoberfest abre a programação do mês nesta quarta-feira, 4, e segue até o dia 22.

Mas as festividades e as animações não param por aí. Brusque tem chope gelado e gastronomia típica com a 32ª Fenarreco – Festa Nacional do Marreco. Em Florianópolis tem a 18ª Festa Nacional da Ostra e da Cultura Açoriana, a Fenaostra no Mercado Público. No Extremo-Oeste, a animação fica por conta da 39º Oktoberfest, em Itapiranga. Timbó resgata e preserva as tradições dos colonizadores com a 27ª Festa do Imigrante. Treze Tílias, no Meio-Oeste, comemora a cultura austríaca com muita música, gastronomia, desfiles e dança com a Tirolerfest. No norte do Estado Joinville apresenta a Bierville e Salão Sul Brasileiro de Cerveja. Já Porto Belo oferece pratos como a tradicional caldeirada de frutos do mar durante o Festival do Camarão de Porto Belo. E o município de São Martinho, mostra aos visitantes desfiles, apresentações culturais, comidas e campeonatos típicos que fazem parte da Festa do Produto Colonial.

Vale lembrar aos turistas e visitantes a orientação daPolícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, que orienta os participantes das festas para que não dirijam de madrugada e, de preferência, contratem serviço profissional de transporte, como ônibus ou van. Lembrando ainda, a obrigatoriedade de usar cinto de segurança, respeitar os limites de velocidades, e a sinalização de trânsito.

Confira a programação das festas

Blumenau – 34ª Oktoberfest

Quando: 4 a 22 de outubro

Onde: Parque Vila Germânica

Os desfiles oficiais da Oktoberfest acontecem na Rua XV de Novembro, no Centro.

Brusque – 32ª Fenarreco – Festa Nacional do Marreco

Quando: 5 a 15 de outubro

Onde: Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, na Rua Gentil Batistti Archer, 221.

Florianópolis – 18ª Festa Nacional da Ostra e da Cultura Açoriana – Fenaostra

Onde: Mercado Público e Largo da Alfândega, no Centro.

Quando: de 11 a 15 de outubro

Itapiranga – 39º Oktoberfest

Quando: de 7 a 22 de outubro

Onde: Itapiranga

Timbó – 27º Festa do Imigrante

Quando: de 11 a 15 de outubro

Onde: Pavilhão de Eventos Henry Paul, na Rua Julius Scheidemantel, 853, centro.

Treze Tílias – Tirolerfest

Quando: de 11 a 15 de outubro

Onde: Parque de Exposições Johann Otto Küng.

Joinville – Bierville e Salão Sul Brasileiro de Cerveja

Quando: de 11 a 14 de outubro

Onde: Centro de Convenções Expoville, na Rua XV de Novembro, 4315.

Porto Belo – Festival do Camarão de Porto Belo

Quando: 13 a 15 de outubro

Onde: Praça da Bandeira

São Martinho – 24ª Festa do Produto Colonial

Desfiles, apresentações folclóricas, gastronomia, campeonatos típicos

Quando: 27 a 29 de outubro, em São Martinho

De redação: Elisabety Borghelotti/Secom