Nova etapa da transferência de carga da Ponte Hercílio Luz será realizada no início de outubro

A operação da continuidade ao trabalho de deslocamento da estrutura da ponte iniciado no mês de fevereiro

Está marcado para o dia 6 de outubro, mais uma etapa da transferência de carga da Ponte Hercílio Luz. A decisão foi anunciada após reunião com representantes de diferentes órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura de Florianópolis, realizada na manhã desta terça-feira (26).

A nova operação dá continuidade ao trabalho iniciado em fevereiro deste ano, quando foram transferidos inicialmente 20% da carga da ponte (com deslocamento de cerca de 10 centímetros) entre a noite do dia 11 e a madrugada do dia 12 de fevereiro. O procedimento é necessário para que o peso da obra original seja depositado gradativamente na estrutura provisória construída abaixo da ponte exclusivamente para a restauração.

Agora, os 80% restantes serão transferidos em quatro novas operações, realizadas sempre à noite, para evitar influências térmicas. Em cada uma, ocorrerá um novo deslocamento de 10 centímetros da estrutura da ponte. Junto ao procedimento de fevereiro, o deslocamento completo somará 50 centímetros.

A primeira destas quatro novas operações será no dia 6 de outubro, mas não necessariamente em dias consecutivos. Após cada novo deslocamento concluído, será realizado um completo trabalho de monitoramento antes de liberar a operação seguinte. O engenheiro fiscal da obra, Wenceslau Diotallévy, explica que um sistema de monitoramento online vai mapear, em tempo real, 200 pontos ao longo da estrutura da ponte, emitindo alertas em caso de qualquer variação imprevista.

Desta vez, será interditado apenas o tráfego de embarcações embaixo da ponte durante os períodos de transferências de carga. Não está previsto fechamento do trânsito de veículos nas rodovias abaixo da ponte, nem deslocamento da região. Tais ações serão necessárias apenas em caso de alguma irregularidade ser identificada ao longo do período de monitoramento.

A data da transferência poderá ser alterada em caso de previsão de chuvas ou ventos fortes. Uma nova reunião nesta sexta-feira, 29, vai definir os detalhes do plano de contingenciamento a ser deflagrado durante as operações de transferência.

Da redação: Alexandre Lenzi/Secom