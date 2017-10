Concessionária apresenta projeto do novo aeroporto da Capital

O novo terminal que ficará pronto em 2019, terá 40 mil m² e capacidade aumentada em 4X

A concessionária vencedora da concorrência para administrar o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, de Florianópolis, apresentou na manhã desta terça (28), seu plano de trabalho para administrar o aeroporto da capital a partir de janeiro de 2018 que passará a se chamar de Floripa Airport. A empresa pertencente à Zurich Airport, mostrou detalhes do novo terminal, além de melhorias para a estrutura existente e sua identidade visual.

Com investimento de R$ 500 milhões em até dois anos, o projeto apresentado será quatro vezes maior que o atual aeroporto totalizando 41 mil metros quadrados. Tobias Markert, CEO da Floripa Airport, enfatiza que vai entregar uma operação aeroportuária de última geração, realizada com profissionalismo por pessoas dinâmicas, inovadoras, que amam o que fazem e trabalham duro. “O elevado padrão de qualidade suíço será combinado com a alegria brasileira em prover o melhor serviço para passageiros, parceiros e comunidade”, assegura Markert.

Um dos objetivos da concessionária é que o novo projeto seja mais que um aeroporto: a ideia é se tornar um lugar de passeio, importante centro comercial com opções de entretenimento, eventos, exposições, business center e serviços. Para isso, o aeroporto reserva um amplo espaço de 4 mil metros quadrados de área comercial, incluindo uma praça de alimentação. O novo terminal, a ser entregue em outubro de 2019, vai oferecer grandes espaços abertos, com ambiente confortável e cores acolhedoras, além de ser equipado com tecnologia de ponta e ter possibilidades de compra diferenciadas.

Diferente do atual, o embarque e o desembarque serão realizados em pisos distintos. Também haverá um terraço-mirante para visitantes. O projeto do novo terminal prevê integração com a natureza da Ilha e traz em suas características arquitetônicas linhas que remetem à paisagem de Florianópolis, bem como as cores e outros elementos da região.

Terminal Eco-Friendly

O novo terminal vai adotar uma série de medidas que contribuem para a sustentabilidade. Entre elas o reaproveitamento da água da chuva para irrigação dos jardins e para serem utilizadas em descargas dos vasos sanitários e demais pontos que não necessitam de água potável; o Sunshade Glass que bloqueia parte dos raios solares e protege do calor, demandando menos gasto energético de ar condicionado; Aproveitamento da luz natural que utilizará vidros especiais para aproveitamento da luz natural durante o dia, diminuindo a necessidade de gasto energético; Jardins internos – o microclima produzido pela vegetação contribui para a diminuição do gasto energético em climatização; e iluminação com lâmpadas de LED, melhorando a eficiência energética e diminuindo a demanda.

Terminal existente

No terminal atual, a nova administração prevê melhorias que ficarão prontas em maio de 2018. Os toaletes serão revitalizados e a área de passageiros receberá nova pintura e mudanças de layout. A sinalização interna e externa será readequada e o sistema de iluminação será aperfeiçoado durante o período. “Iremos assumir a operação em um momento de alta temporada e pico de movimento, portanto não pretendemos realizar intervenções que possam prejudicar a experiência dos passageiros”, esclarece Tobias Markert.

Capacidade dobrada

Atualmente o terminal existente recebe em média 3,7 milhões de passageiros ao ano, enquanto a capacidade projetada para o novo terminal é de 8 milhões. Para suportar tal movimento, o projeto prevê 10 portões de embarque equipados com fingers (pontes de embarque cobertas, inexistentes no terminal atual), sendo três destinados à área internacional (podendo ser reversíveis) e sete domésticos. Serão oito esteiras de bagagem (seis para voos domésticos e duas para internacionais reversíveis).O estacionamento a ser construído, comportará 2530 vagas destinadas exclusivamente aos passageiros e visitantes.

Aumento de contratações

Em relação às contratações, a concessionária prevê aumento no número de vagas para profissionais do aeroporto de 130 para 165, pois hoje a operação da Infraero é em parte realizada em Brasília. Tobias Markert ressalta a vontade de estruturar a empresa valorizando os profissionais locais. “Nossa empresa será brasileira e não suíça. Teremos apenas cinco suíços em nossa operação. Os demais profissionais serão todos brasileiros.Precisamos de pessoas com experiência local, estamos em processo de contratação e até abril de 2018 devemos estar com o time completo”, diz Tobias.

A Zurich Airport venceu a concessão para operar o aeroporto até 2047. A companhia tem participado de todas as rodadas de privatização dos aeroportos brasileiros até agora e faz parte do consórcio que opera o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, desde 2014. Atualmente, a Zurich Airport opera 10 aeroportos em nove operações na América Latina, Bogotá, Curaçao, três aeroportos no Chile e quatro aeroportos em Honduras.

Números novo terminal

•Área Total Aeroporto: 41 mil metros quadrados (4x maior que o aeroporto atual)

•Área Comercial: 3.940 metros quadrados

•Capacidade do aeroporto vai dobrar com a inauguração do novo terminal e passará para 8 milhões de passageiros/ano.

•Conceito do novo terminal: prédio com dois pisos

•Número de guichês para check-in: 40 posições

•Número de vagas no estacionamento: 2530 vagas

•Esteira de bagagem: 8 (2 internacionais e 6 domésticos)

•Portões de embarque: mínimo 15 (3 internacionais e 12 domésticos)

•Fingers: 10

•Ampliação da pista de pouso/decolagem: 2.400 metros

•Novo tratamento de esgoto

•Eco-Friendly: reaproveitamento de água da chuva

•Terraço para visitantes

•Melhorias no sistema de segurança

•Implementações de pista de táxi paralela com ligação direta às cabeceiras da pista de pouso/decolagens

