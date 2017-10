Prefeito assina decreto formalizando o Jardim Botânico de Florianópolis

Com o decreto será possível captar recursos para melhorar o equipamento

O prefeito da Capital, Gean Loureiro, assinou no último domingo (24), o decreto de criação do Jardim Botânico de Florianópolis durante a programação de primeiro ano de aniversário do parque. “É como quando se leva um filho para registrar no cartório: agora o Jardim Botânico de Florianópolis existe formalmente”, comparou Zenório Piana, do grupo Amigos do Jardim Botânico, reconhecendo a importância do ato.

De acordo com o prefeito, formalizado como Jardim Botânico, há possibilidade de agregar novos serviços à estrutura implantada em área de 19 hectares da Epagri cedida em termo de cooperação à Prefeitura de Florianópolis. “O passo agora é avançar para novas etapas para consolidar definitivamente o Jardim Botânico”, apontou Gean. “Vamos buscar, por meio da criação da Associação de Amigos do Jardim Botânico, alternativas de colaboração, doação e divulgação cada vez maior para que esse espaço que é de toda a população seja bem utilizado” disse o prefeito. Na condição de Jardim Botânico, que passa a fazer parte da estrutura da prefeitura, há condições de captar recursos para projetos em fontes como as de compensação ambiental. Durante a programação, o prefeito disse que a prefeitura de Florianópolis deve iniciar um projeto inovador para recuperação de resíduos orgânicos.

Projeto inovador

“Para alguns pode parecer utópico, mas em Florianópolis será realidade: vamos reduzir a geração de resíduos sólidos por meio da reciclagem de orgânicos. Isso diminuirá o custo operacional da Comcap e garantirá importantes ganhos ambientais para a cidade”, anunciou o prefeito. “Estamos pensando no futuro da cidade, valorizando as ações de agricultura urbana e inovando ao dar escala à reciclagem de orgânicos”, disse. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Comcap, deve intensificar as oficinas de compostagem que são oferecidas no pátio modelo do Jardim Botânico e criar novos programas para estimular a compostagem doméstica.

Reconhecimento

O diretor do Jardim Botânico de São José, Sérgio Stähelin, representando a Rede Brasileira de Jardins Botânicos (RBJB), informou que o Brasil tem hoje 80 jardins botânicos formados ou em formação, 26 já reconhecidos pelo Ministério do Meio Ambiente. O de Florianópolis entrará, a partir de agora, na fila dos mais de 30 equipamentos que esperam esse reconhecimento, mas já é integrante da RBJB. “O Jardim Botânico de Florianópolis já tem muito que mostrar, a horta comunitária, a sede onde já ocorrem ações culturais e de educação ambiental, é um jardim urbano rodeado pela reserva ambiental do Manguezal do Itacorubi. Mas precisamos ter em mente que nunca se inaugura um jardim botânico todo, é uma coisa para o futuro, que vai se construindo ao longo da história”, explicou.

O engenheiro agrônomo Glauco Olinger, que dá nome ao espaço cultural instalado na casa sede do Jardim Botânico, fundador da Acaresc (hoje Epagri), o vereador Bruno Souza, o ex-presidente da Comcap, Marius Bagnati e a coordenadora do Sebrae, Soraya Tonelli, compareceram ao ato, assim como o secretário-adjunto de Agricultura e Pesca, Airton Spies, representando o governador do Estado, Raimundo Colombo.

Da redação: Adriana Baldissareli/Assessoria Comcap