Operação Lei Seca passa a ser realizada diariamente na Capital

A decisão do prefeito foi repassada a Guarda Municipal que será a responsável pela fiscalização na Capital

A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Guarda Municipal, iniciou a Operação Lei Seca todos os dias para coibir, principalmente, o uso de álcool ao volante e outros crimes e infrações de trânsito. Bloqueios de vias e abordagens estão sendo feitas em diferentes ruas e bairros por toda a cidade pelos agentes da corporação.

Desde o início da ação, 576 condutores foram abordados nas nove barreiras realizadas, sendo que 110 foram autuados e três foram conduzidos à delegacia, dois pelo crime de embriaguez ao volante e um por posse de drogas. Entre as infrações mais frequentes estão a condução do veículo sob efeito de álcool, ou com CNH ou licenciamento vencidos e a recusa em fazer o teste do etilômetro.

Para o Prefeito Gean Loureiro, a fiscalização intensa é para combater a embriaguez ao volante, mas também, e principalmente, para preservar vidas. “A população criou essa rotina de beber e dirigir pela falta de controle, mas nós não vamos mais permitir que vidas sejam tiradas por conta de pessoas que não seguem a legislação de trânsito. Precisamos de mais conscientização na direção”, retifica.

A secretária de Segurança Pública e Comandante da Guarda Municipal, Maryanne Mattos, acrescenta que as pessoas se preocupam muito com multas e apreensão da carteira durante as blitze. “Mas isso não é nada perto do que vale uma vida. Para que tenhamos um trânsito seguro necessitamos de uma única coisa: respeito! E respeitar as leis significa respeitar a sua vida e a dos outros”, reforça.

Da redação: Assessoria de imprensa PMF