Cresce o faturamento e o número de expositores do Festuris Gramado 2017

A edição deste ano já registra um crescimento de 30% em relação ao ano passado

Faltando pouco mais de um mês para o início da mais importante Feira de Negócios Turísticos da América Latina, os números já comprovam um crescimento que impressiona. Resultado de muito trabalho e, uma prova de que a economia está em crescimento, o FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo já pode comemorar bons resultados para a 29º edição marcada que ocorre de 09 a 12 de novembro de 2017.

Segundo a direção da feira, três fatores alavancam o crescimento: número de expositores, metragem e faturamento. O gerente financeiro do FESTURIS, Sergio Prade, destaca os números: “Com relação a 2016 já podemos dizer que a feira registra um crescimento de faturamento que chega a 30%. A venda de espaço está 7% maior, e a metragem da feira (tamanho) também já está 7% superior ao ano anterior”, explicou Prade. A notícia chega no mesmo momento em que os números apontam para um aquecimento da economia nacional com a alta de 0,3% do PIB no 2º trimestre na comparação com o mesmo período de 2016.

O crescimento acentuado do FESTURIS pode se explicar pela oferta de novos espaços como o FESTURIS Gastronomia, Startup Corner, Espaço Business e aumento de tradicionais espaços como o LGBT, Espaço Luxury e Mice Corporativo. “O FESTURIS que já é considerada pelo trade turístico da América do Sul uma feira de negócios efetivos virá remodelada, inovadora e com espaços que vão potencializar ainda mais esta geração de negócios. Este é o nosso propósito e os expositores entenderam isto e estão garantindo maior participação em 2017”, destaca Marta Rossi, fundadora e executiva da feira de negócios.

O diretor do Festuris Eduardo Zorzanello, explica que a diretoria da feira não se acomodou e decidiu investir em melhorias melhorias tanto para o expositor quanto para os profissionais visitantes. “Por isso teremos espaços como o MICE e LGBT totalmente reformulados, o Espaço Luxury triplicando de tamanho e o surgimento de novos espaços como o Startup Corner e Espaço Business trazendo inovação e mais possibilidade de negócios para todos”, destaca Zorzanello.

Lembrando que os espaços MICE, assim como o Luxury, terão agendamento obrigatório de reuniões de negócios entre expositores e compradores. Os demais espaços ocorrem com agendamento misto. Até o dia 20 de setembro pelo menos 2.600 profissionais já haviam feito seu credenciamento para o Festuris 2017. Informações e credenciamento podem ser feitos no site: www.festurisgramado.com

Da redação: Flávio Prestes/imprensa Festuris