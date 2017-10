Ciclo do Divino 2017 encerra com festa em Canasvieiras

Casais festeiros de 14 comunidades se reuniram para a cerimônia de encerramento

Os casais festeiros da Festa do Divino de 2017 e 2018 estiveram reunidos no último domingo, 24, em Canasvieiras para celebrar o encerramento do Ciclo do Divino deste ano e apresentar para a comunidade os próximos festeiros que darão continuidade à tradição centenária no próximo ano.

Os festejos do Divino iniciaram em maio deste ano, envolvendo 14 comunidades de Florianópolis teve seu encerramento na Igreja São Francisco de Paula, em Canasvieiras. A festa contou com apresentações musicais, sorteios, encontro das bandeiras, e o tradicional café da partilha.

Para marcar o fechamento do Ciclo, as bandeiras de Florianópolis, dos Açores, e do Divino foram descerradas pelo Secretário de Cultura, Esporte e Juventude, Márcio Luiz Alves, juntamente com a Superintendente da Fundação Franklin Cascaes, Roseli Pereira; pelo presidente da Casa dos Açores, Sérgio Ferreira, acompanhado pelo representante do Núcleo de Estudos Açorianos, Francisco do Vale Pereira; e pelo casal festeiro de 2017 de Canasvieiras, Adésia Solto e Bláudio Solto.

Este é o sétimo ano consecutivo que a Prefeitura de Florianópolis por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude e da Fundação Franklin Cascaes apoia e divulga o calendário festivo das comunidades. A iniciativa busca valorizar e fortalecer essa prática cultural de forte significado para expressiva parcela da população local. Também atende à Lei Municipal nº 8010/2009, que instituiu o Dia de Abertura das Festividades do Divino Espírito Santo em Florianópolis, data que passou a ser celebrada a partir de 2010.

Da redação: Assessoria de imprensa PMF