Embaixador Festuris 2017 é lançado em Porto Alegre

Os executivos do setor turístico foram recebidos pela CEO do Festuris, Marta Rossi

Foi realizado no início deste mês, em Porto Alegre, o lançamento do Projeto Embaixador Festuris 2017. O projeto, que teve início em 2016, se expandiu para SC no início deste ano e conta com maior adesão dos executivos gaúchos de grandes marcas ligadas ao turismo nacional.

Cerca de 20 executivos do setor foram recebidos pela diretora do Festuris, Marta Rossi, pela gerente do núcleo da feira, Andrea Oliveira, e a pela executiva do núcleo Jossana Haas. Elas apresentaram aos convidados, no Via Imperatore, o formato da ação que busca a aproximação do evento com os agentes de viagens de todo o Rio Grande do Sul e, consequentemente, a participação maior destes agentes na feira de negócios que ocorre em novembro.

“Os embaixadores são profissionais do setor que se colocam a disposição do evento para movimentar o trade gaúcho e de Santa Catarina. O Festuris dá as boas vindas a todos os participantes. Em encontros como este, percebemos o quanto o evento é querido pelo mercado e pelos profissionais que mostram uma preocupação muito grande com relação a atividade turística. Para nós é um orgulho contar com a participação efetiva de parceiros como estes”, destacou a CEO do Festuris, Marta Rossi.

Confira os Embaixadores FESTURIS RS 2017:

André Pacheco Mendel – Abreutur

André Sagini – Hotel DO

Andréa Pereira – Flot Operadora

Cinara dos Santos – Flycard

Daniel Muller do Carmo – Outlet

Edgar Horn – Movida

Elias Duarte – Orinter

Fabio Machado – Esferatur

Guilherme Sperb – GTA

João Medeiros – Soul Traveler

Jussara Chaise – Voucher Turismo

Karin Gaiatto – New Age

Lia Somavilla – MMT Gapnet

Luciano Machado da Rosa – Cia Marítima – Soluções em Turismo

Marcos Ranquetat – Abreutur

Marcos Tregnago – Incomum Viagens

Patricia Kornalewski – BRT

Paulo Oliveira – Personal Operadora

Rafael Marques Souza – Interep

Raphael Chrysostomo – Agaxtur

Ricardo Melo – Affinity

Rodrigo Scheibe Leão – MKT Hotéis

Rogério Xavier – FRT Operadora

Da redação: Flávio Prestes/Assessoria de Imprensa/Festuris