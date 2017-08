Governador e secretários visitam obras de restauração da Ponte Hercílio Luz

Após reunião com a equipe técnica Governador e comitiva visitaram as obras da ponte

O governador Raimundo Colombo e secretários de Estado visitaram na tarde desta segunda-feira(7), as obras de restauração da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Após participar de reunião com equipe técnica e percorrer a ponte, Colombo parabenizou todo o grupo envolvido na obra pelo bom andamento dos trabalhos. “Temos todo um ambiente de desafio e de complexidade da obra, mas também de superação, de estar cumprindo aquilo que a sociedade catarinense espera de nós. Avançamos muito, estou muito feliz em ver o quanto se fez e a qualidade e a segurança do que está sendo feito”, destacou o governador.

Acompanharam a visita os secretários de Estado da Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro; do Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan; da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Valmir Comin; e do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini; o secretário adjunto do Deinfra, Paulo França; o secretário executivo de Assuntos Estratégicos, Cesar Souza Jr; e o engenheiro fiscal da obra, Wenceslau Diotallévy; além de representantes da empresa Teixeira Duarte, responsável pelo último ciclo das obras.

As equipes trabalham atualmente em diferentes frentes. São procedimentos como os preparativos para a obra receber o peso extra da estrutura provisória que vai sustentar as barras de olhal, para que estas possam ser trocadas em uma etapa mais adiante.

O engenheiro fiscal da obra da Ponte Hercílio Luz, Wenceslau Diotallévy, explicou que antes da troca das barras de olhal será necessária uma nova operação para transferência de carga da ponte para a estrutura construída abaixo da obra, a chamada ponte segura. Será um trabalho semelhante ao realizado em fevereiro deste ano, quando foram transferidos cerca de 20% de carga da ponte. O procedimento foi executado com sucesso em uma ação de quatro horas, entre a noite do dia 11 e a madrugada do dia 12.

Agora, serão transferidos os 80% restantes, em procedimento previsto para o início de outubro. Depois dessa transferência definitiva de carga, serão trocadas as barras de olhal e substituídas outras peças. Todas as peças novas já estão sendo compradas e estão chegando ao canteiro de obras.

Da redação: André Lenzi/Secom