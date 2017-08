Hotel Renar completa 36 anos e presenteia hóspedes com super desconto

O hotel construído em estilo alpino faz parte da história e do desenvolvimento de Fraiburgo

Localizado no meio-oeste catarinense na cidade de Fraiburgo, o Hotel Renar tem muito o que comemorar. No dia 31 de julho, o tradicional hotel iniciou sua construção na década de 70, junto com as primeiras mudas de maçã que começaram a ser plantadas nos pomares da cidade, que a tornou conhecida em todo o País como a Terra da Maçã, completou 36 anos de funcionamento. A construção em estilo alpino é fruto dos sonhos de René Frei, um dos fundadores de Fraiburgo. E, desde que começou a funcionar, entrelaçou sua história com o desenvolvimento do município.

O Hotel Renar está situado numa grande área verde, com jardins sempre floridos e bem cuidados e com uma vista panorâmica de toda a cidade de Fraiburgo, que serve como vista para os clientes do Restaurante das Estações, junto ao hotel. Por ali, a gastronomia regional, com pratos a base de maçã ganharam o gosto popular, mas há espaço para culinária nacional e internacional, além de um menu especial para a época mais fria do ano, com festival de sopas, rodada de fondue e carta de vinhos da região. Tornando o Renar uma ótima opção para quem procura por roteiros de inverno, já que o hotel possue calefação e piscinas aquecidas.

Mas, engana-se quem pensa que as atrações acabam quando as temperaturas sobem. Entre os meses de janeiro e abril acontece a colheita da maçã, nesta época os pomares são abertos para que os turistas tenham a experiência de escolher e colher as frutas diretamente no pomar. Já entre setembro e outubro, os hóspedes são recebidos pelas flores das macieiras. Para manter toda a estrutura impecável e bem atender ao turista, a empresa conta com 62 colaboradores.

Super desconto

Para comemorar mais um ano de sucesso, em 2017, cada ano de história do hotel será convertido em desconto para os clientes. Neste mês, turistas que vierem visitar a cidade de Fraiburgo, terão um desconto de 36% em suas diárias. É só fazer a reserva www.hotelrenar.com.br e curtir os atrativos da Terra da Maçã. Vale a pena conferir.

