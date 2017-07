Projeto quer substituir 16 mil pontos de luz na iluminação pública de Florianópolis

O programa irá beneficiar cerca de 1500 ruas de toda a Capital catarinense

A Prefeitura de Florianópolis lançou na tarde desta segunda-feira, 24, o programa Floripa Iluminada, que tem o objetivo de substituir 16 mil pontos de luz em toda a Capital, beneficiando 48 bairros e 1500 ruas até novembro de 2018. A primeira parte da ação, que será executada pelo Consórcio SQE LUZ, será no sul da Ilha, ainda em agosto. Durante o semestre, outras regiões serão beneficiadas.

Na cerimônia, realizada no gabinete do prefeito, Gean Loureiro enfatizou que o projeto faz parte de um programa maior que visa à segurança da cidade. “Além de gerar uma economia no consumo para o município em médio prazo, teremos também economia na manutenção, visto que as luminárias LED e de alto rendimento são mais resistentes. A modernização do sistema também influenciará na segurança, pois locais bem iluminados são menos suscetíveis a crimes, ao uso de drogas e a outras atividades ilícitas”, completa.

Para Gilberto Vieira Filho, diretor da SQE LUZ, os serviços executados vão valorizar ainda mais os espaços públicos e contribuir na qualidade de vida dos florianopolitanos. “Este é um grande investimento para a melhoria da iluminação pública de Florianópolis”, completa.

Da redação: Assessoria de Imprensa PMF