Parceria garante capacitação para pescadores de Florianópolis

O termo assinado entre a Capitania dos Portos e prefeitura irá beneficiar 280 pescadores da Capital

Foi assinado nesta terca-feira (25), o Termo de Cooperação entre a Capitania dos Portos e a Prefeitura de Florianópolis que oferece 280 vagas para pescadores profissionais da cidade. A gestão municipal, via Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis (IGEOF), vai garantir a formação necessária para que o pescador obtenha a CIR (Caderneta de Inscrição e Registro), visto que a legislação determina que os profissionais que atuam nas embarcações pesqueiras precisam ser habilitados pela Marinha do Brasil.

A cerimônia aconteceu no bairro Estreito, sede da Capitania, com a presença do vice-prefeito João Batista Nunes, do presidente do Conselho Administrativo do Senar-SC (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), José Zeferino Pedrozo e o Capitão de Mar e Guerra, Emerson Gaio Roberto. Também participou do ato o superintendente do Igeof, Guilherme Botelho.

Segundo o vice-prefeito, a participação da Prefeitura vai permitir que mais pescadores tenham acesso ao curso. “Serão 360 vagas neste ano e a participação do município garante 80% desse total”, destaca. Até este mês já se formaram 80 pescadores e a parceria com a prefeitura e o Senar SC vai possibilitar essa ampliação. Para o Capitão Emerson os profissionais que atuam no mar (pescadores e maricultores) precisam se conscientizar da importância da instrução para atuar, até mesmo para segurança própria.

O curso vai ser promovido pela Capitania dos Portos e foi elaborado para capacitar os pescadores para exercer a atividade profissional conforme o previsto pelas normas da Autoridade Marítima. Igeof será o responsável por identificar e cadastrar os pescadores de Florianópolis.

Da redação: Rubens Cardiga/imprensa PMF