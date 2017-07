Remédios que estavam em falta nos Postos de Saúde voltaram a ser distribuídos

Na maioria das farmácias, remédios estavam faltando desde o final do ano passado

A Prefeitura de Florianópolis começou nesta segunda-feira (10), nas unidades de saúde do município, a retomada da distribuição de alguns dos remédios mais importantes para a população que precisa de medicamentos de uso contínuo, como a sertralina (para depressão), sinvastatina 20mg (para colesterol) e clopidogrel (para pessoas com problemas no coração). A liberação dos editais de compra desses, e outros remédios que estavam em falta desde o fim do ano passado, foi uma das prioridades do prefeito Gean Loureiro. Até o fim desta semana, as farmácias básicas estarão reabastecidas, faltando apenas alguns que tiveram licitação deserta e terão novo edital publicado.

Desde o início de maio a situação da distribuição dos medicamentos já vinha sendo regularizada, com cerca de 80% dos medicamentos já no estoque da Prefeitura, em processo de distribuição para as unidades de saúde. Nos casos em que ainda há falta, as empresas contratadas pelos pregões atrasaram a entrega – algumas alegando que o medicamento não está mais sendo fabricado ou atraso na distribuição da indústria farmacêutica.

Por isso foi feito novo pregão para contratação de novas empresas com condições para atendimento integral às necessidades da rede de saúde da Capital. Aos poucos, vencidos os problemas de fornecimento e a burocracia das licitações, as farmácias começaram a ser reabastecidas.

Da redação: Assessoria imprensa PMF