Novo conselho estadual de Turismo é empossado

A posse dos novos conselheiros contou com a presença do vice governador Pinho Moreira, do secretário Leonel Pavan e Vinicius Lummertz da Embratur

O vice-governador, Eduardo Pinho Moreira, e o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (Sol), Leonel Pavan, empossaram no dia 10 deste mês, os novos membros do Conselho Estadual de Turismo. Eles são responsáveis por discutir, deliberar e propor ao secretário de Turismo diretrizes para o desenvolvimento turístico do Estado. O presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Vinicius Lummertz; e o presidente da Santur, Valdir Rubens Walendowsky, que é membro nato do conselho, também participaram da cerimônia.

“Esse conselho tem papel fundamental nas atividades, da programação e do planejamento dado ao Turismo em Santa Catarina. Temos um grande potencial e claro que temos que otimizar, e muitas cabeças voltadas para esse setor, com certeza vão contribuir muito para o Estado”, enfatizou o vice-governador.

O conselho é um órgão vinculado à Sol, de caráter consultivo e deliberativo, formado por 21 membros efetivos. Dez representantes das Regiões Turísticas de Santa Catarina são escolhidos pelo chefe do Poder Executivo, e outros 10 são da sociedade civil organizada e de setores turísticos catarinenses, além do presidente da Santur, que é membro nato.

O secretário Leonel Pavan falou da importância do conselho para a economia do Estado. “Santa Catarina foi mais uma vez escolhido como melhor destino turístico do Brasil e esta conquista devemos a todos os envolvidos do setor público, mas também da iniciativa privada e ao próprio conselho. Eles tem contribuído muito nos projetos que estamos debatendo também em nível nacional, ou seja, aqueles que estão vindo para o Estado. Hoje aproveitamos também para prestar contas referente aos primeiros seis meses de gestão”, destacou Pavan.

Para o presidente da Santur, o conselho desenvolve a atividade do turismo por o Estado e um dos fatores é porque todas as pessoas, que fazem parte do conselho, são integrantes do setor do turismo de Santa Catarina. “O conselho tem sua importância por ter membros, tanto do setor público como privado. Outro ponto importante é que há uma parcela, que são representantes de todas as regiões turísticas do Estado”.

Composição

Rogério Siqueira – presidente e representante da Região Turística Costa Verde & Mar

Valdir Walendowsky – presidente da Santur, membro nato

Representantes das regiões turísticas, indicados pelo Governo do Estado:

Danyelle Cristina Schemes – representante da Região Turística Grande Florianópolis

Fabrício de Medeiros Medeiros – representante da Região Turística Encantos do Sul

Rômulo Haberbeck de Oliveira – representante da Região Turística Serra Catarinense

Joice Aguiar- representante da Região Turística Caminho dos Canyons

Ivan Blumenschein – representante da Região Turística Vale Europeu

Rosicler Meyer Dedekind – representante da Região Turística Caminho dos Príncipes

Edson Ziolkowski – representante da Região Turística Vale do Contestado

Gabriela Regina Oliveira Baptistetti – representante da Região Turística Grande Oeste

Maria Bernadete Zanin – representante da Região Turística Caminhos da Fronteira

Representantes da Sociedade Civil:

Carlos Bogo – representante dos Agentes de Viagens e dos Transportadores Turísticos (Abav)

Volnei José Koch – representante da Hotelaria e Similares (Abih)

Lucas Schweitzer – representante das Empresas Organizadoras De Eventos (Abeoc)

Raphael Kalil Dabdab Neto – representante do Setor de Restaurantes e Outros Serviços De Alimentação (Abrasel)

João Eduardo Amaral Moritz – representante da Área do Comércio

Silvia Regina Cabral – representante dos Bachareis de Turismo (Abbtur)

Joseli Cintra – representante dos Conventions & Visitors Bureau (Fc&Vb)

Evandro Novak – representante da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet-SC)

Mohamad Hussein Abou Wadi – representante dos profissionais das Instituições de Ensino Superior em Turismo e Hotelaria (Avantis)

Da redação: Rafael Vieira de Araújo/Secom