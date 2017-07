Festuris Gramado: Espaço Luxury já está com 95% dos espaços comercializados

A 29ª edição do Festuris que acontece no início de novembro já conta com mais de 2 mil agentes de viagens inscritos

A semana inicia com importantes confirmações internacionais no Festuris deste ano.. Atlantis Resort, Bahamas e Peru são os novos expositores internacionais confirmados na feira que ocorre de 09 a 12 de novembro, em Gramado na Serra Gaúcha.

Atlantis Resort e Bahamas estarão como expositores do Espaço Luxury que chega forte e já conta com 95% dos espaços comercializados faltando quatro meses para a feira de negócios. Este espaço, que teve sua primeira edição em 2016, teve seu tamanho triplicado para 2017 pela alta demanda de destinos deste segmento. Uma das principais características é que no Espaço Luxury expositores e compradores cumprem agenda obrigatória de reuniões de negócios durante os dois dias de feira.

Além de Atlantis Resort e Bahamas, também estão confirmados no Luxury: Turks & Caicos, Air Tahiti Nui e Tahiti Turismo, RCD Hotel, Viagens & Cia, Emirates Airlines, Mercatur Premium, México (Los Cabos), Unique, Saint Andrews Hotel, Santa Monica, AM Resorts, Saint Mantin, Visit California, One & Only e Amawaterways, Hello Brazil, The Brando, Estalagem La Hacienda, Ilhas Seychelles, Xmart, Paradise Coast, Sail Rock Resort e Casa da Montanha.

Retorno

O retorno do destino Peru ao Festuris é motivo de comemoração para a organização. Isso porque, após não participar em 2016, o destino decidiu que virá ao Brasil em 2017 para o FESTURIS. Os peruanos apostam no retorno positivo que o público profissional da feira brasileira oferece. O Peru, através do departamento de promoção turística participa, e ainda trará mais dez empresas peruanas para atuarem como co-expositoras e oferecerem seus produtos os participantes.

“O Peru apresentará aos participantes da feira a gastronomia, sua história e a rica cultura de um país que cresce e se posiciona como referência no turismo”, analisa o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello, que comandou as negociações.

Além do Peru estão confirmados como expositores alguns destinos internacionais como Las Vegas, Califórnia, México, Argentina, Barbados, Caminho de Santiago, República Dominicana, Seychelles, Tahiti, Uruguai, África do Sul, Tahiti, Portugal, Turks & Caicos e Vietnan.

Considerada uma das principais feiras de negócios turísticos da América do Sul, o Festuris Gramado terá em 2017 sua 29ª edição. São mais de 2500 marcas expositoras, 22 mil metros quadrados de área e volume de geração de negócios que em 2016 ultrapassou os 253 milhões de reais em dois dias.

A feira é segmentada e voltada aos profissionais do turismo como empresários, agentes, operadores, estudantes e imprensa. Em 2016 foram mais de 8 mil compradores e 14 mil participantes de mais de 60 países. Até a primeira semana de julho, a organização do evento já contabiliza mais de 2 mil agentes de viagens inscritos para a edição de 2017.

Da redação: Flávio Prestes/Assessoria imprensa Festuris