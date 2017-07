Festival de Inverno de Jurerê Internacional começa no dia 7 de julho e terá entrada gratuita

O Winter Fest by Eisenbahn acontecerá todos os finais de semana de julho no Jurerê Open Shopping

Jurerê Internacional está promovendo durante o mês de julho a Winter Fest by Eisenbahn, uma mistura de festa junina, gastronomia de inverno e festival cultural com cerca de 30 atrações. O evento acontecerá todos os finais de semana a partir do dia 7 e será realizado pelo Jurerê Open Shopping, com entrada gratuita. Como a estrutura será coberta, mesmo em caso de chuva a festa está garantida.

O evento será realizado nas sextas-feiras, das 17h às 22h; e sábados e domingos, das 13h às 22h. Serão dezenas de opções gastronômicas, como barraquinhas de pipoca, quentão, pinhão, amendoim, paçoca, canjica, arroz doce; além de food trucks servindo crepes, comida mexicana, risotos, batatas fritas, peixe frito, massas, frango, churros e outras delícias. Uma das grandes atrações será a Estação Eisenbahn, um espaço onde a marca de cerveja promoverá sessões de harmonização.

A programação cultural também promete atrair o público de todas as idades. Haverá shows musicais, quadrilhas juninas, Boi de Mamão e apresentação das alunas da ginástica artísticas do Jurerê Sports Center – Centro Esportivo e Artístico. E para os pequenos a programação terá teatro infantil, contação de histórias, personagens do Beto Carrero, e muitas brincadeiras.

Segundo a Diretora de Conteúdo e Novos Negócios de Jurerê Internacional, Andrea Gusmão, a ideia é proporcionar às pessoas um ambiente familiar e descontraído. “Será possível comer, beber, ouvir boa música, assistir shows e se divertir com os amigos”, afirma.

Kids Winter

Outra atração em julho em Jurerê Internacional é o Kids Winter, programa de férias com várias atividades esportivas e recreativas, que acontecerá de 16 a 30, nos hotéis IL Campanario Villaggio Resort, Jurerê Beach Village e no Jurerê Sports Center – Centro Esportivo e Artístico.

Serão dias inteiros de muitas atividades como: SUP na piscina aquecida, mergulho, oficina com o Paulão do Vôlei, passeio de bike, brincadeiras na rua, oficina de circo, beisebol, futebol americano, cineminha, oficinas, jogos, entre outras.

Um dos destaques será a presença nos hotéis dos apresentadores dos canais LubaTV, Rezende Evil, Japa, Authentic

Games e Depois das 11. Moradores de Jurerê Internacional e de toda a Grande Florianópolis terão descontos especiais nos pacotes. Haverá preços diferenciados também para grupos.

Da redação: Viviane Araújo/Assessoria de imprensa