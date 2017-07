Empresa concessionária do Aeroporto de Florianópolis apresenta plano de gestão na AL

A previsão da concessionária é construir o novo terminal do Hercílio Luz em setembro de 2017

O diretor-geral da concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis, Tobias Markert, apresentou os planos que serão implementados na gestão do terminal durante reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, realizada nesta quarta-feira (28).

Segundo o representante da empresa suíça Zurich Airport, que vai operar o aeroporto da Capital pelos próximos 30 anos, a previsão é concluir o novo terminal em setembro de 2019. A estimativa de investimento é de R$ 420 milhões.“O prazo para finalizar as obras é bastante desafiador, mas vamos conseguir concluir com sucesso. Estamos nos preparando para operar o terminal existente a partir de 2018, contratando pessoal e definindo o nosso nome comercial. Estamos muito otimistas e orgulhosos com essa concessão”, disse Markert.

Além do cronograma das obras, o diretor-geral mostrou fotos do projeto e detalhou os objetivos da empresa. Ele assegurou que a operação aeroportuária será eficiente, segura e agradável para usuários e empregados do terminal. Outra proposta é aumentar o fluxo de passageiros e cargas. Ele também falou sobre os planos para transformar o aeroporto em um centro comercial.

Durante a apresentação, Markert manifestou preocupações quanto à conclusão das vias de acesso ao atual terminal e ao novo. O diretor de Transportes da Secretaria de Estado da Infraestrutura, José Carlos Muller Filho, reconheceu que há problemas no andamento das obras do segundo lote. “Envolve problemas ambientais. Precisamos juntar esforços para resolver essa questão da maneira mais célere possível para cumprimento do prazo estipulado.”

O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Valdir Cobalchini (PMDB), anunciou a realização de uma audiência pública para debater o tema. “O compromisso da entrega das vias de acesso é inadiável. Queremos nos somar aos esforços do governo estadual para que esses entraves de ordem ambiental sejam superados urgentemente”, explicou.

Aeroportos regionais

Na ocasião, parlamentares questionaram o representante da Zurich Airport sobre a possibilidade de investimentos da empresa em aeroportos regionais de Santa Catarina, como os de Chapecó e Navegantes. “Pretendemos continuar nossos investimentos na América Latina. Se forem apresentadas propostas formais, temos interesse em avaliá-las”, respondeu Markert.

O encontro contou com a presença dos deputados João Amin (PP), Altair Silva (PP), Cesar Valduga (PCdoB), Ricardo Guidi (PSD) e Dóia Guglielmi (PSDB). A reunião foi prestigiada por representantes da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), do trade turístico catarinense, da Prefeitura de Florianópolis, da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e gestores dos aeroportos de Chapecó e Navegantes.

Da redação: Ludmilla Gadotti/Agência AL