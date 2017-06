Vendas do varejo catarinense crescem 1,83% no Dia dos Namorados

O movimento das vendas seguiu a mesma tendência em todos os setores do comércio

Levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) revelou que as vendas apresentaram crescimento de 1,83% entre 1º e 12 de junho, período que antecedeu ao Dia dos Namorados. A entidade ouviu 400 empresas associadas com atuação no varejo nas 20 cidades catarinenses de maior potencial de consumo e o resultado foi muito próximo do projetado antes da data, que previa aumento entre 1 e 2%.

O movimento de vendas seguiu praticamente a mesma tendência para todas as empresas, sendo que a maioria das respostas (54%) indicou elevação no faturamento, enquanto que 18% acusaram redução e 28% apontaram a manutenção dos índices em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento da FCDL/SC também revelou que as lojas que trabalham com vestuário e calçados foram as mais procuradas na hora de adquirir os presentes, com 56,2% da preferência, seguidas das joalherias e óticas, com 12,5% no volume de vendas.

Entre os meios de pagamento, os cartões de crédito e o crediário foram quase iguais na escolha dos consumidores – 38% e 36%, respectivamente. O tíquete-médio dos presentes adquiridos oscilou entre R$ 100,00 e R$ 200,00 para 48,9% dos clientes. De maneira geral o movimento do dia dos namorados não exigiu acréscimo em prolongamento de jornada ou contratação de funcionários temporários, pois apenas 28% dos estabelecimentos consultados trabalharam com horário estendido.

Por fim, 88% dos empresários ou executivos responderam que a atual instabilidade política brasileira tem influenciado no seu negócio, ressaltando que a falta de confiança tem mantido os negócios instáveis.

